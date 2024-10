Afrique de l'Ouest: La BRVM clôture la semaine en hausse grâce aux gains d'Orange et aux bonnes performances boursières

Le marché boursier de la BRVM a clôturé positivement ; NSIA Banque CI a atteint son plus haut niveau en six ans après des résultats solides pour le troisième trimestre 2024.

Les principaux indices ont progressé, la BRVM Composite augmentant de 0,79% et des gains significatifs ayant été enregistrés par les entreprises les plus performantes telles que SICOR et BOA CI.

La participation active des investisseurs a été observée avec un volume total de transactions de 7,04 milliards de FCFA, tiré par les transactions sur SGCI.

Le marché boursier de la BRVM a clôturé la semaine écoulée sur une note positive, avec 18 valeurs en hausse contre 13 en baisse. NSIA Banque CI a atteint son plus haut niveau depuis six ans, porté par des résultats solides pour le troisième trimestre 2024. Le volume total des transactions a atteint 7,04 milliards de FCFA, tiré principalement par les transactions sur SGCI.

Les principaux indices ont progressé : la BRVM Composite a augmenté de 0,79% à 269,00 points, la BRVM-30 a progressé de 0,85% à 133,44 points, et la BRVM Prestige a augmenté de 0,12% à 112,64 points. Cette progression est en grande partie attribuée à la capitalisation de l'indice Orange CI de 28,62 milliards de FCFA.

Parmi les meilleures performances figurent Sicor (+7,50% à 3 225 FCFA), Sicable CI (+7,35% à 1 095 FCFA), NSIA CI (+6,76% à 7 900 FCFA), et BOA CI (+5,15% à 5 820 FCFA). En revanche, CFAO Motors, BOA Mali et Uniwax ont connu des baisses, respectivement de -3,03%, -2,56% et -1,09%.

Points clés à retenir

Le rallye de la BRVM en fin de semaine met en évidence une solide performance du marché, stimulée par les gains d'Orange CI et l'intérêt croissant pour NSIA Banque CI à la suite de résultats trimestriels robustes. Les performances notables de titres comme SICOR, SICABLE CI, et BOA CI témoignent de la confiance des investisseurs, alors que des secteurs comme l'automobile (CFAO MOTORS) et le textile (UNIWAX) ont montré une certaine volatilité. Les transactions totales de 7,04 milliards de FCFA, avec une forte activité sur SGCI, reflètent la participation active des investisseurs sur le marché boursier de la région.