Ghana: L'entreprise ghanéenne Oyster obtient 2 millions de dollars pour stimuler l'agriculture intelligente face au climat

Oyster Agribusiness, une entreprise de technologie agricole intelligente face au climat basée au Ghana, obtient un financement de 2 millions de dollars pour l'expansion de ses activités.

Financement mené par Pangea Africa Limited, y compris Root Capital et SEFAA Fund, pour soutenir la mission d'Oyster qui consiste à aider les petits exploitants agricoles et à promouvoir des pratiques agricoles durables.

Fondée en 2018, Oyster utilise des technologies innovantes comme les semoirs et les drones pour autonomiser les agriculteurs, impactant plus de 4 500 petits exploitants et fournissant 25 000 tonnes de produits.

Oyster Agribusiness, une entreprise agro-technologique basée au Ghana et spécialisée dans l'agriculture intelligente face au climat, a levé 2 millions de dollars de fonds pour développer ses activités.

Dirigé par Pangea Africa, le cycle de financement comprenait Root Capital, RDF Ghana et le fonds SEFAA de Sahel Capital, visant à étendre la portée d'Oyster à davantage d'agriculteurs et à améliorer les pratiques agricoles durables pour renforcer l'agriculture ghanéenne contre le changement climatique.

Fondée en 2018, Oyster soutient les petits exploitants agricoles avec des intrants durables, des techniques agronomiques avancées et un accès sécurisé au marché. En s'appuyant sur des technologies telles que les semoirs et les drones, l'entreprise a versé plus de 60 millions de GH¢ (3,8 millions de dollars) aux agriculteurs, ce qui a eu un impact sur 4 500 petits exploitants, cultivant plus de 20 000 acres et fournissant 25 000 tonnes de produits aux marchés locaux et internationaux.

%

Vous pouvez suivre les reportages de Daba sur l'Afrique sur WhatsApp. S'inscrire ici

Points clés à retenir

La croissance d'Oyster met en évidence le potentiel de l'agrotechnologie pour transformer le secteur agricole ghanéen. Le marché agricole ghanéen devant atteindre 3,87 milliards de dollars d'ici 2029, le modèle d'Oyster soutient les objectifs de durabilité et d'inclusivité du secteur. Le paysage du financement de l'agritech en Afrique s'est élargi, avec 864,2 millions de dollars levés cumulativement en 2023, soulignant le fort intérêt des investisseurs pour l'agriculture intelligente face au climat. Pour relever le défi du déclin de l'engagement des jeunes dans l'agriculture, les leaders de l'industrie préconisent d'intégrer les technologies de l'information aux compétences agricoles.