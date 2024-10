Rwanda: Volkswagen lance un projet pilote de tracteur électrique au pays

Volkswagen Group Africa lance le projet GenFarm à Gashora, au Rwanda, pour promouvoir les tracteurs électriques et l'agriculture écologique.

Volkswagen Group Africa a lancé son projet GenFarm à Gashora, au Rwanda, dans le but de promouvoir les tracteurs électriques et les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement dans les zones rurales d'Afrique.

L'installation multifonctionnelle, développée avec Volkswagen Mobility Solutions Rwanda et le Volkswagen Group Innovation Centre Europe, offre un écosystème agricole mécanisé qui soutient des solutions durables en matière d'énergie et de mobilité pour l'agriculture. Grâce à ce projet, les agriculteurs locaux peuvent réserver des tracteurs électriques avec des opérateurs formés, ce qui rend l'agriculture durable accessible et abordable.

L'installation comprend également un centre d'autonomisation (e-Hub), qui devrait ouvrir d'ici 2025, et stocker des e-tracteurs et des e-scooters. Le système d'échange de batteries de l'e-Hub sert également de solution d'infrastructure énergétique, fournissant à la fois de l'énergie pour les tracteurs et un stockage local de l'énergie. Volkswagen Innovation Centre Europe fournira les tracteurs électriques et l'équipement, tandis que VW Mobility Solutions Rwanda gérera les opérations.

Points clés à retenir

Le projet pilote d'e-tracteur de Volkswagen s'aligne sur les objectifs du Rwanda en matière d'énergie renouvelable et fait progresser le pays vers la mobilité électrique. Avec une consommation d'énergie renouvelable de 79,9 % en 2022, le Rwanda a encouragé les technologies vertes par des exonérations fiscales sur les importations de véhicules électriques et hybrides, prolongées jusqu'en 2024/25.

Soutenu par l'Institut rwandais pour l'agriculture de conservation (RICA) et la GIZ, le projet GenFarm associe l'agriculture moderne à la mobilité électrique pour renforcer les capacités des coopératives locales. L'expansion du secteur de l'e-mobilité au Rwanda reflète une tendance plus large, avec des subventions récentes soutenant l'expansion de la flotte d'IZI Electric et la mise à niveau de l'infrastructure des bus électriques de BasiGo, soulignant l'engagement du Rwanda en faveur d'un avenir plus vert et durable.