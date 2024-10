Afrique: Google consacre 5,8 millions de dollars à la formation à l'IA dans la région subsaharienne

Google s'engage à verser 5,8 millions de dollars pour des initiatives de formation à l'IA en Afrique subsaharienne.

Les investissements soutiennent la formation des travailleurs, l'éducation des jeunes et les solutions gouvernementales en matière d'intelligence artificielle.

La collaboration au Nigéria comprend l'aide au développement des talents et le soutien aux startups axées sur l'IA.

Google s'est engagé à verser 5,8 millions de dollars pour stimuler les initiatives de formation à l'IA en Afrique subsaharienne, dans le but de mettre l'IA au service de la croissance économique et de l'impact social.

L'investissement soutiendra divers programmes, notamment la formation des travailleurs à l'IA, l'éducation à l'IA pour les jeunes, les compétences fondamentales en matière d'IA pour les dirigeants d'organisations à but non lucratif et le soutien aux solutions d'IA des gouvernements dans les services publics. Google a établi des partenariats avec des gouvernements, des organisations à but non lucratif et des établissements d'enseignement pour concrétiser sa vision de l'avenir de l'IA en Afrique.

Au Nigéria, Google collabore avec le ministère de l'économie numérique pour améliorer le développement des talents en matière d'IA, notamment en contribuant au programme 3MTT du gouvernement et en soutenant les startups nigérianes avec un fonds d'accélération sans capitaux propres. L'entreprise a également lancé une initiative de ₦100 millions de dollars en septembre 2024 pour autonomiser dix startups nigérianes axées sur l'IA.

Points clés à retenir

L'engagement de Google souligne le potentiel de l'IA à transformer l'économie de l'Afrique subsaharienne, qui, selon le géant de la technologie, pourrait bénéficier d'un coup de pouce de 30 milliards de dollars d'ici à 2030. Avec des centres de recherche sur l'IA au Ghana et au Kenya, Google se concentre sur des solutions régionales telles que la prévision des inondations par l'IA et le projet Open Buildings, qui cartographie les structures africaines.

Développant sa présence en matière d'IA et de cloud, Google a lancé sa première région cloud africaine en Afrique du Sud en janvier 2024. Cet investissement dans les compétences et l'infrastructure de l'IA jette les bases d'une adoption durable de l'IA, permettant à l'Afrique d'exploiter l'IA de manière responsable et d'adapter ses applications aux défis locaux.