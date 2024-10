Egypte: Deloitte lance un centre de 30 millions de dollars pour stimuler les exportations numériques

Le ministre égyptien des communications et des technologies de l'information inaugure le centre d'innovation de Deloitte au Caire, avec un investissement de 30 millions de dollars sur trois ans.

Le hub de Deloitte vise à fournir des services numériques aux clients en Europe et au Moyen-Orient, en se concentrant sur l'IA, l'analyse de données, le cloud computing, la cybersécurité et les systèmes ERP.

Deloitte prévoit de porter les effectifs du centre à 5 000 personnes, ce qui permettra de renforcer l'empreinte numérique de l'Égypte et de tirer parti des talents locaux pour les clients internationaux.

Le ministre égyptien des communications et des technologies de l'information, Amr Talaat, a inauguré le Deloitte Innovation Hub au Caire, soutenu par un investissement de 30 millions de dollars sur trois ans.

Le hub, premier centre de Deloitte pour l'exportation de services numériques depuis l'Égypte, vise à servir des clients à travers l'Europe et le Moyen-Orient avec des solutions d'IA, d'analyse de données, de cloud computing, de cybersécurité et de systèmes ERP. Deloitte prévoit d'augmenter la main-d'oeuvre du hub à 5 000 employés au fur et à mesure de sa croissance, stimulant ainsi l'empreinte numérique de l'Égypte.

Hani Girgis, directeur du centre d'innovation de Deloitte, a souligné l'impact du centre sur les talents locaux et la société, tout en apportant de la valeur aux clients internationaux. M. Talaat a souligné l'attrait de l'Égypte en tant que plaque tournante des technologies de l'information, citant une population de jeunes qualifiés et une augmentation des exportations numériques, qui atteindront 6,2 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 26 % par rapport à 2022.

Points clés à retenir

Le Deloitte Innovation Hub marque une étape importante dans la transformation de l'Égypte en un leader numérique régional, soutenu par des initiatives de croissance des TIC appuyées par le gouvernement. Avec l'augmentation des exportations numériques et l'accroissement prévu de la main-d'oeuvre dans le domaine des TIC, l'Égypte se positionne comme un acteur clé au Moyen-Orient et en Afrique. Le gouvernement vise 130 000 professionnels de l'externalisation et 3,7 milliards de dollars d'exportations numériques d'ici 2024, pour atteindre 550 000 professionnels et 9 milliards de dollars d'ici 2026.

Cette trajectoire a attiré les investissements de géants de la technologie comme Huawei, qui, aux côtés de Telecom Egypt, lancera la première plateforme de cloud public d'Afrique du Nord. Ces initiatives soulignent le rôle stratégique de l'Égypte dans l'économie numérique et les exportations de services informatiques de la région.