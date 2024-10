Cote d'Ivoire: Éducation nationale et enseignement supérieur - Le gouvernement dissout tous les syndicats d'élèves et étudiants

Le Conseil national de sécurité (Cns), avait enclenché le processus de dissolution des toutes les associations d’élèves et d’étudiants à caractère syndical lors de sa dernière rencontre du 17 Octobre 2024. Le processus a été bouclé ce mercredi 30 Octobre 2024, au cours d’un Conseil des ministres.

Selon le porte-parole du gouvernement, M. Amadou Coulibaly, « Le gouvernement ivoirien a adopté en Conseil des ministres, le mercredi 30 octobre 2024 au Palais présidentiel à Abidjan-Plateau, un décret portant dissolution de toutes les associations d'élèves et d'étudiants à caractère syndical créées et exerçant dans le monde scolaire et universitaire. Cela, en vue de préserver la sécurité et l'ordre public et de garantir durablement le calme et la cohésion sociale dans les espaces scolaires et universitaires. »

Le porte-parole du gouvernement, par ailleurs ministre de la Communication, a expliqué que ces associations, notamment celles à caractère syndical, s'adonnent, de façon récurrente, à des dérives graves dans la conduite de leurs activités.

Plus loin, il a expliqué que « L'opération diligentée par les autorités universitaires en vue d'assainir les résidences et les cités universitaires a permis de découvrir en ces lieux de nombreuses armes blanches utilisées pour commettre des crimes et de semer le désordre sur les campus universitaires et même au-delà de la sphère universitaire »

%

« Le décret pris est en application de l'article 22 de l'ordonnance 2024-368 du 12 juin 2024 relative à l'organisation de la société civile », a précisé M. Amadou Coulibaly.

Rappelons que le 30 septembre 2024, le corps de l’étudiant Agui Mars Aubin Deagoué, surnommé « Général Sorcier » et décrit comme le principal rival du secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire(Fesci), été retrouvé sans vie au Chu de Cocody à Abidjan. Par la suite, non seulement une enquête judiciaire a été ouverte, mais aussi la police a procédé à des interpellations de plusieurs responsables de la Fesci dont son Sg Kambou Sié.