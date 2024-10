Congo-Kinshasa: Les projets du pays en matière de forage pétrolier et gazier manquent de clarté

communiqué de presse

Une coalition congolaise et ses partenaires internationaux appellent à une annulation définitive des nouveaux projets

Le gouvernement de la République démocratique du Congo semble avoir entrepris de remanier un plan visant à vendre aux enchères des droits de forage pétrolier et gazier dans 30 blocs répartis dans tout le pays. Le 11 octobre, le ministre congolais des Hydrocarbures avait annoncé avoir annulé la vente aux enchères de 27 concessions pétrolière, invoquant des dépôts de candidature tardifs, des offres inappropriées ou irrégulières et un manque de concurrence. Mais cette annonce n'a fait aucune mention de trois blocs de forage de gaz.

L'annonce de l'annulation avait été reçue avec soulagement par les organisations de défense de l'environnement et des droits humains, dans le pays et à l'étranger. En juillet 2022, le gouvernement de la RD Congo avait annoncé qu'il allait commencer à vendre aux enchères les droits de forage dans les 30 blocs. Les activités pétrolières actuelles de la RD Congo se sont, jusqu'à présent, limitées à la façade atlantique de l'ouest du pays, sur la côte et au large.

Mais l'appel d'offres de 2022 a créé la possibilité d'une nouvelle production massive de combustibles fossiles à travers de vastes étendues de forêts et de tourbières dont l'existence est critique en matière de climat. Nombre de ces zones constituent l'habitat de communautés rurales, parmi lesquelles des peuples autochtones, qui ont affirmé n'avoir jamais été consultées.

%

Aggravant ces préoccupations, le gouvernement congolais a annoncé en mai 2023 qu'il avait entamé des négociations avec l'Ouganda voisin en vue de relier certaines concessions pétrolières de l'est de la RD Congo à l'East African Crude Oil Pipeline (EACOP), un oléoduc de 1 443 kilomètres de long en cours de construction afin de relier les champs pétroliers de l'ouest de l'Ouganda à la côte tanzanienne sur l'océan Indien. Human Rights Watch a documenté des violations des droits humains liées au processus d'acquisition de terres de l'EACOP en Ouganda, notamment une indemnisation inadéquate des propriétaires fonciers, ainsi que la répression exercée par le gouvernement ougandais à l'encontre des activistes opposés aux combustibles fossiles et des défenseurs de l'environnement.

L'annonce du ministre des Hydrocarbures n'a pas calmé ces inquiétudes. Environ 135 organisations -- dont plus de la moitié sont congolaises -- se sont jointes à une campagne dénommée « Notre terre sans pétrole », qui appelle à mettre fin de manière définitive à ces plans. Comme ces organisations l'ont souligné dans une déclaration diffusée aujourd'hui, l'annulation annoncée par le ministre n'est que partielle, le gouvernement ayant signalé qu'un nouveau processus d'appel d'offres « restreint » devait être lancé prochainement. Aucun autre détail n'a été fourni.

L'expansion massive de la production de pétrole et de gaz en RD Congo menacerait les droits humains et aggraverait la crise climatique. La campagne « Notre terre sans pétrole » a raison d'appeler le gouvernement à annuler définitivement tous les nouveaux projets pétroliers et gaziers et d'exhorter à mettre fin à toute nouvelle initiative dans ce secteur.

Richard Pearshouse, Directeur, division Environnement et droits humains