Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 31 Octobre 2024

Sénégal : En visite en Arabie Saoudite- Le chef de l’Etat sénégalais reçu en audience

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye est en visite en Arabie Saoudite depuis quelques jours. Sur place, il a été reçu en audience par le Prince Héritier et président du conseil des ministres du Royaume d’Arabie Saoudite Son Altesse Royale Mohammed bin Salman bin Abdelaziz Al Saoud. Selon le confrère adakar.com, qui rapporte l’information, les deux personnalités ont abordé au cours de cette audience les relations entre le Sénégal et l’Arabie Saoudite. (Source :adakar.com)

Gabon : Avant le prochain referendum- La plateforme « Ensemble pour le Gabon » prend position

Ce n’est pas encore le jour du prochain referendum constitutionnel. Mais après la publication de la nouvelle loi fondamentale que les gabonais devront approuver par Oui ou par Non, dans les états-majors des partis politiques, après la première lecture du texte à soumettre au vote, des positions sont connues. C’est le cas de la plateforme Ensemble pour le Gabon de l’ancien Premier ministre Alain-Claude Bilie-By-Nze qui semble pas être d’accord avec le texte sur plusieurs points. « Pour nous, une Constitution est l’acte sacré par lequel une Nation définit ses principes, ses valeurs, son organisation étatique et institutionnelle, les règles d’un vivre-ensemble harmonieux dans le cadre de lois et règlements, respectueux des traités internationaux que s’est engagé à respecter son État», a rappelé l’ex-chef du gouvernement énumérant et développant les huit points d’achoppement comme rapporté par alibreville.com ( Source :alibreville.com)

Rca : Lutte contre le grand banditisme aux frontières - Bangui et Ndjamena unissent leurs forces

Face à la recrudescence du phénomène du grand banditisme aux frontières, Bangui et Ndjamena ont décidé d’unir leurs forces pour garantir la sécurité des personnes et des biens le long des 1200 kilomètres de frontières qui séparent la Centrafrique et le Tchad. Selon abangui.com, l’information a été relayée le 28 octobre 2024 par Maxime Balalou, ministre de la communication lors d’une conférence de presse à Bangui. Il s’agit d’un élément clé a-t-il expliqué pour « renforcer les liens de fraternité et de coopération » entre la Centrafrique et le Tchad. (Source : abangui.com)

Niger : Coopération régionale- Un émissaire du président tchadien chez Tiani

Le Niger continue de normaliser ses relations avec ses voisins. C’est certainement dans ce cadre que Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’État, le Général de Brigade Abrahamane Tiani a reçu, le mardi 29 octobre 2024, une forte délégation Tchadienne conduite par Abderahman Koulamallah, ministre d’État des affaires étrangères du Tchad, envoyé spécial du Président Mahamat Idriss Deby Itno. Selon l’Anp, dans une déclaration faite devant la presse, le ministre d’Etat tchadien a indiqué être « porteur d’un message du Président de la république du Tchad, Mr. Mahamat Idriss Deby Itno, qui devrait lui-même effectuer ce déplacement (…) ».( Source : Anp)

Togo : Religion - Des responsables d’une église chez le président Eyadema

Sur la liste des audiences du président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé du 30 Octobre 2024 à Lomé, la réception d’une délégation de l’Eglise des Assemblées de Dieu du Togo, conduite par son ancien président national, le Révérend Pasteur Djakouti Mitré. « Au centre des échanges, la présentation des nouvelles instances de l’Eglise, mises en place en juillet dernier ». L’information est rapportée par le site alome.com. (Source : alome.com)

Bénin : Football- La VAR fait son entrée dans le championnat national béninois

Le Bénin est en plein dans l’innovation de son football. C’est l’Afp qui rapporte l’information. Selon cette source, « la Fédération béninoise de football (Fbf) a décidé d’introduire la technologie de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) dans le championnat national de football. Une première historique qui se déroulera les 9 et 10 novembre 2024 lors de la 7e journée de la Ligue Pro. Les rencontres choisies pour cette phase d’expérimentation de la VAR sont les affiches Coton FC vs ASVO et JSO vs AS Police. Ces deux matchs offriront aux spectateurs et aux observateurs du championnat béninois l’occasion d’assister à cette technologie avancée, destinée à minimiser les erreurs d’arbitrage et à garantir une meilleure transparence des décisions sur le terrain. » (Source : Afp)

Mali : Soutien à l’action humanitaire- Bamako recoit un don d’une valeur d’un milliard de francs cfa de Moscou

Le Mali continue de consolider ses relations d’amitié avec la Russie, au titre des actions humanitaires. « Ainsi, la Fédération de Russie vient d’octroyer au gouvernement du Mali, ce mercredi 30 octobre 2024, à travers le programme alimentaire mondial une donation de 117,3 tonnes d’huile de tournesol d’une valeur d'un milliard de francs cfa ( 2 millions de dollars). », rapporte abamako. com. La source ajoute que la cérémonie de remise de cet important don d'huile de tournesol était présidée par le ministre commissaire à la sécurité alimentaire Redouwane Ag Mohamed Al, en présence de l'ambassadeur de la fédération de Russie au Mali Igor Gromyko et du représentant pays du Programme Alimentaire Mondial. (Source : abamako.com)

Cote d’Ivoire : Lutte contre la vie chère – La Brigade de contrôle rapide fait une bonne prise

La lutte contre la vie chère continue en Côte d’Ivoire, principales dans le District d’Abidjan. Ainsi, « la Brigade de contrôle rapide (Bcr), relevant du ministère du commerce et de l'industrie, a intensifié ses opérations visant à protéger les consommateurs face à la hausse des prix et à garantir leur bien-être. Le 29 octobre 2024, elle a mené des interventions ciblées dans les communes d'Adjamé, Cocody et Plateau, suite à plusieurs plaintes de consommateurs. » Rapporte Fratmat.info. Selon cette source, les contrôles ont permis de déceler de nombreuses infractions. À Adjamé, un grossiste de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle a vu ses marchandises, d'une valeur estimée à 1 500 000Fcfa, saisies pour non-conformité. En cause : l'absence d'étiquetage sur les dates de fabrication et de péremption, notamment sur des déodorants. (Source : fratmat.info)