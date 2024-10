Congo-Kinshasa: La LICOCO et l'ODEP en campagne contre la corruption

L'Observatoire de la dépense publique (ODEP) et la Ligue congolaise de lutte contre la corruption (LICOCO) ont annoncé, mardi 29 octobre, une campagne de lutte contre la corruption et l'impunité en RDC. Les deux structures publient ainsi un certain nombre des projets qui avaient été financés par les fonds publics en RDC. Mais ces projets ont été entachés par des pratiques de corruption dont les auteurs sont restés impunis, indiquent le ces deux structures.

Ces organisations espèrent mener cette campagne également au sein des Etats généraux de la Justice prévus en novembre prochain.

« Nous, nous estimons que pendant la réunion des états généraux de la justice ou il y aura toutes les autorités judiciaires, toutes les autorités politiques et administratives ici à Kinshasa, nous devons montrer a toutes ces autorités les faits de corruption de façon concrète par des projets qui ont été financés par le Gouvernement et dont certains n'ont pas abouti et d'autres ont été entachés par des pratiques de corruption. Nous n'accusons personne mais nous disons seulement que pendant ce projet c'est X personne qui était responsable, il peut être responsable sans toutefois être auteur de tels actes de corruption », explique le coordonnateur de la LICOCO, Ernest Mpararo.

Selon lui, la finalité de leur campagne est « de sensibiliser les citoyens, de les alerter, de faire pression sur toutes ces autorités judiciaires et politico-administratives pour que le problème de la corruption soit pris en urgence et en priorité dans toutes leurs politiques sectorielles ».