Congo-Kinshasa: Ituri - Environ 11 000 déplacés sans assistance depuis 2 ans à l'ISP/Bunia

Plus de onze mille déplacés vivent sans assistance depuis près de trois ans sur le site de l'ISP à Bunia. D'après des témoignages recueillis sur place par Radio Okapi, ces personnes qui avaient fui les exactions des miliciens depuis au moins six ans dans le territoire de Djugu, vivent dans des conditions extrêmement difficiles.

Ces déplacés, qui attendent désespérément le rétablissement de la paix dans leurs villages d'origine, se disent carrément abandonnés par le Gouvernement.

Quand on entre dans le site des déplacés de l'ISP Bunia, ça sent la misère. Cette phrase est connue de tous ici. Des abris en lambeaux, dont certains faits avec des bâches datant de 2019. Pas de nourriture, ni de vêtements pour les occupants.

La dernière assistance humanitaire est intervenue dans ce site, il y a environ trois ans. L'enseignant Samuel Nguna vient de passer une année et demie sur place. Il raconte son calvaire :

« Au village, j'étais enseignant. Mais, ici je n'enseigne pas. Je suis devenu un désœuvré. Je n'ai jamais reçu une assistance humanitaire depuis que je vis dans ce site. Dans une ville où on n'a jamais vécu, on a du mal à survivre. Mais au village, à part l'enseignement, on vivait bien ».

Georgine Imani Sifa, une autre déplacée, se demande pourquoi ils ne reçoivent pas régulièrement une assistance en vivres, comme les déplacés d'autres sites :

« Pourquoi les déplacés de Telega et Katoto sont souvent assistés ? Et nous du site de l'ISP et Kigonze on ne nous assiste plus. Est-ce que ce sont seulement les déplacés de Telega, Mbala, Katoto et Katirogo qui méritent de l'assistance ? Que les autorités nous le disent. Et si c'est le cas, qu'ils garantissent la paix dans nos villages, et organisent notre retour ».

Tous les efforts déployés par Radio Okapi pour avoir la réaction de la Commission nationale pour les réfugiés (CNR) n'ont pas abouti.