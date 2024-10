Afrique Centrale: Kwango - Conditions de vie difficiles pour les Congolais refoulés d'Angola (ONG)

La situation de plusieurs congolais qui ont été refoulés de l'Angola se dégradent du jour au lendemain à Shakoufwa (Kwango), indique ce mercredi 30 octobre l'association Action plus, une structure de la société civile.

Cette organisation précise que ces refoulés sont dépourvus de tout et passent nuit dans des conditions inhumaines. Le coordonnateur d'Action plus, Judes Tshangata, note cependant une assistance du gouvernement provincial du Kwango mais qu'il trouve insuffisante.

Parmi ces refoulés de l'Angola qui se trouvent actuellement à Shakoufwa dans le territoire frontalier de Kahemba, figurent les femmes et les enfants.

« Leurs conditions ne sont pas du tout favorables. Surtout les femmes et les enfants sont les plus vulnérables. Le manger pose des problèmes, et aussi un problème de logement. Ils sont reçus dans des écoles et églises. Comprenez avec cette période pluvieuse ce que ça peut poser comme problème », témoigne-t-il.

Jude Tshangata plaide auprès du Gouvernement et des organisations humanitaires pour une assistance en faveur de ces refoulés :

« Nous disons d'abord merci au gouvernement provincial du Kwango qui a apporté une assistance financière à ces refoulés de l'Angola, bien que ce soit non consistante. Mais le Gouvernement central et les organisations humanitaires nationales et internationales peuvent aussi apporter leur soutien à ces Congolais et Congolaises qui sont en train de souffrir à Shakoufwa ».

Le responsable d'Action plus dénonce le mauvais traitement infligé aux Congolais par les autorités angolaises, « l'Angola étant un pays ami de la RDC ».