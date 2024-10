Aissatou Ami TOURÉ, son nom plane sur la Direction Générale de la startup YASSIR Sénégal. Cette jeune femme, sénégalaise bon teint est passée de stagiaire à Directrice Générale en moins de 10 ans. Le parcours de la patronne de la startup YASSIR est remarquable.

Fruit d'une ingéniosité et de transpiration, qui sont deux mots-clés dans le cockpit de sa trajectoire. Diplômée de Suffolk University après 4 années passées à Boston aux États-Unis, Aissatou Ami TOURÉ poursuit son parcours académique en France, où elle obtient son Master Of Science in Finance de la prestigieuse Ecole de Commerce Rouen Business School (aujourd'hui Neoma Business School). De retour au Sénégal, son parcours professionnel impressionne. Elle gravit rapidement les échelons, intégrant la société téléphonique TIGO (actuel Free) en 2013 et fait partie des équipes qui lancent TIGO Cash (Free Money) en qualité de Stagiaire, assistant le Chef des Produits.

Son fort engagement et sa grande capacité à s'adapter et à évoluer dans un environnement en constante transformation, lui valurent une progression rapide à des postes de responsabilité au sein de TIGO Cash. Ecobank, le premier groupe bancaire panafricain, fait appel à son savoir-faire et l'intègre vite à ses effectifs en 2016 en qualité de Head of Mobile Banking pour le lancement de Ecobank Mobile, la première solution de mobile Banking au Sénégal. En 2018, Aissatou Ami TOURÉ devient Head of mobile banking and remittance et est Responsable de la Stratégie de Développement du service de mobile banking, de la gestion des offres de transfert d'argent et de monnaie électronique.

Un parcours riche et élogieux qui fait de cette épouse de 35 ans et mère de deux enfants, une personne qui aime relever les défis. C'est dans cette trajectoire qu'elle accepte le challenge YASSIR, lorsque son fondateur Noureddine TAYEBI lui propose de prendre les rênes de la start-up au Sénégal courant mai 2022.

YASSIR Sénégal, opère une super application de réservation de taxi et de livraison de courrier et colis, Il s'agit d'un portefeuille numérique restreint aux services de la plateforme YASSIR. Elle permet à ses utilisateurs de mieux gérer leur budget et donc de contrôler leurs dépenses Son expérience dans le domaine de la Fintech, a fait qu'Aissatou Ami TOURÉ est la Lauréate du Prix "les MARGARETS" 2024 dans la catégorie Entrepreneure Afrique.

Elle a été sacrée aux côtés de nombreuses entrepreneures d'Afrique, d'Europe et du Canada. La Directrice Générale de YASSIR est membre de la 12éme promotion «Championong Women». Ce concours est organisé par la Journée de la Femme (JFD), une association qui met en exergue la créativité, l'innovation et l'audace des femmes dans le milieu numérique.