Afrique: African talent awards 2024 - Teddy Benzo nominé

L'artiste congolais Teddy Benzo est parmi les quatorze artistes africains nominés à la septième édition des african talent awards, catégorie "meilleur rappeur d'Afrique" qui se tiendra le 7 décembre à Abidjan en Côte-d'Ivoire. Cette cérémonie de récompense du mérite contribue au développement et à la promotion de la culture africaine, tout en favorisant les échanges, les collaborations et les opportunités entre les acteurs.

Teddy benzo, celui que les fans appellent "Mwana Mboka", est considéré comme l'un des rappeurs les plus en vogue au Congo, doté d'une présence scénique sans équivalent qui lui permet d'être à l'aise. Ses couleurs et émotions musicales se mêlent et s'entrelacent lors de chaque morceau qu'il interprète. Mélancolie, ambiance, insouciante et lucidité affutée sont toujours présentes tout au long de ses prestations où il assure ses spectacles en chantant et dansant sur certains de ses titres à succès tels que "ya pamba", "Mwana Mboka soldier", "Street business". Sa musique est un mélange de rap et d'afro soul sous forme de rythmes bantus savamment concoctés sous un temps old school, musique à travers laquelle il vante les mérites, les valeurs intrinsèques de l'Afrique.

Autrefois appelé Benzular, Teddy Benzo a fait ses débuts dans l'univers du hip-hop en 1990, au sein du groupe impartial Def, jouant avec Poki Diama et Stone, deux artistes rappeurs. Après leur départ pour l'Afrique de l'Ouest et en France, il évolue avec Fuma Strong et adhère à la production afro-centrique"Pac". C'est le début d'une longue et riche carrière qui aujourd'hui fait le bonheur de ses fans. Amoureux et pratiquant du basketball, Teddy Benzo, attiré par ce sport, sa deuxième passion, va émerger au Gabon, puis en Afrique du Sud où il a fait la connaissance de Cam, un rappeur gabonais et Léon, un beat maker et producteur, originaire de la République démocratique du Congo. Ensemble, ils ont mis sur pied le label large production.

En effet, pour la 7e édition, les talents créatifs africains qui seront sur scène auront l'occasion de se connecter avec d'autres praticiens artistiques pour partager les idées, les expériences et obtenir des informations de la part des leaders de l'industrie musicale. Ce grand rendez-vous musical africain qui récompense l'excellence, vise à transcender les frontières culturelles, sociales, historiques et géographiques, contribuant ainsi au développement de la musique africaine et aux carrières des jeunes artistes manquant de visibilité et de notoriété.

Les african talent awards sont des rares moments qui font la symbiose entre les artistes africains de divers horizons, tout en mettant à l'honneur des différentes facettes de la culture africaine à travers une programmation riche. Du hip-hop, le rap, le soul, le zouk, l'afrobeat, le RnB, le coupé-décalé et bien d'autres genres musicaux, plusieurs artistes africains sont nominés dans différentes catégories. Pour la bataille du prix du meilleur rappeur d'Afrique francophone, le rappeur congolais sera en challenge avec des artistes tels que Himra, Iba one, black K, Didi B, Guettovi, Kayawoto, Smorty, Gaspi, Lejo, Samba Peuzzi, jeune lion.