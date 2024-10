Burkina Faso: Secteur de la microfinance - Des innovations pour une meilleure gestion des dépôts des épargnants

Le Président du Faso, Chef de l'Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a présidé, ce mercredi, l'hebdomadaire Conseil des ministres. Selon le ministre porte-parole du Gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel OUEDRAOGO, des dossiers inscrits à l'ordre du jour ont été examinés et des décisions importantes prises pour la bonne marche de la Nation.

Au titre du ministère de l'Economie et des Finances, le Conseil a adopté trois rapports. Le premier est relatif à un projet de loi portant règlementation de la microfinance au Burkina Faso. Selon le ministre en charge des Finances, Dr Aboubakar NACANABO, il s'agit d'une loi uniforme de l'UEMOA que notre pays entend internaliser.

Pour lui, cette loi a été initiée pour améliorer le dispositif de gestion de la microfinance. Pour ce faire, elle comporte des innovations notamment l'amélioration de la gouvernance pour une meilleure gestion des dépôts des épargnants, le renforcement du dispositif permettant aux institutions de microfinance de jouer un rôle important dans le financement de l'économie.

Le second rapport est relatif à un décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation de la commande publique. L'adoption de ce décret, à en croire le ministre NACANABO, permet d'apporter un certain nombre d'innovations en termes de transparence, de diligence et surtout d'amélioration de l'accès aux marchés publics pour les entreprises burkinabè. L'adoption de ce décret permet également de donner un pouvoir d'investigation à l'Autorité de régulation de la commande publique de sorte à ce qu'elle puisse pleinement jouer son rôle dans la régulation des marchés publics.

Le troisième rapport a trait au code d'éthique et de déontologie de la commande publique. « Ce code va permettre d'éviter les conflits d'intérêt en ce qui concerne les marchés publics », a souligné le ministre NACANABO qui explique que le nouveau dispositif va permettre de renforcer le contrôle dans l'optique de garantir à tous les acteurs l'équité, la transparence et l'efficacité.

Le Conseil des ministres a également adopté un avant- projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt signé le 21 octobre 2023 entre le Burkina Faso et l'Association internationale de développement pour le financement du Projet d'autonomisation des femmes et de dividende démographique en Afrique subsaharienne (SWEDD+). Le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Marie KARGOUGOU a indiqué que ce projet restructuré prend en compte des orientations du gouvernement principalement axées sur la formation professionnelle des femmes et le renforcement de la chaîne d'approvisionnement en médicaments jusqu'au dernier kilomètre.

Dans la mise en oeuvre de ce nouveau projet, le gouvernement va procéder à la construction de centres de formation professionnelle pour les femmes et les jeunes filles ainsi que des dépôts répartiteurs de médicaments.