Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - L'ISTP lié par une convention avec Sorbonne International

L'Institut Sorbonne International, basé à Paris, a mis en œuvre, le 30 octobre, à Brazzaville une convention de coopération avec l'Institut des sciences et techniques professionnelles (ISTP) permettant aux étudiants congolais d'accéder aux grades de master et doctorat.

Selon les termes de l'accord de coopération, outre la reconnaissance internationale des diplômes de l'ISTP, les étudiants bénéficieront des stages rémunérés, d'aides financières et surtout d'un programme d'échanges Sorbonne Campus Africa.

Les étudiants en licence et master auront le choix de formation à distance via internet, candidatures libres avec les enseignants africains ou européens tout en s'appuyant sur des programmes plein temps des universités partenaires. On parle alors de la mondialisation des enseignements, de la mobilité des étudiants et enseignants ainsi que leur participation aux ateliers internationaux.

La mobilité augmente la performance et la productivité de la société. Elle contribue ainsi de façon déterminante à la prospérité. « Les doctorants en troisième année, nous les inscrirons sur la liste des experts de l'UE. Nous ne nous contentons pas de l'ambition locale, mais préparons les étudiants aux métiers de demain », a fait savoir le Pr Jean Christian Clairviel, doyen de l'Institut Sorbonne International.

Ce partenariat, très contraignant, permet aux candidats de l'ISTP de justifier par un parcours de validation à distance ainsi que le même niveau de compétences exigées en France pour l'attribution d'un titre de master ou de doctorat. De même, les candidats de l'ISTP se soumettront à la procédure de soutenance à distance de l'Institut Sorbonne. Pour ce faire, Sorbonne indiquera sommairement aux enseignants de l'ISTP les matières et niveaux à maîtriser pour chaque titre professionnel visé et les expose aux standards européens par matière selon l'autorité d'harmonisation à vocation internationale. « La formation des élites jeunes est l'un des piliers du gouvernement congolais. A travers cette convention, nos parcours de formation offriront à l'apprenant la reconnaissance nationale et internationale d'une compétence professionnelle », a reconnu une étudiante en 3e année des ressources humaines à l'ISTP.

Rappelons que l'ISTP est un établissement d'enseignement supérieur agréé définitivement par l'Etat, membre titulaire de l'Agence universitaire de la Francophonie, partenaire de l'Université Marien-Ngouabi. Cependant, l'Institut Sorbonne International est une université française engagée pour replacer l'humain au cœur de l'approche scientifique, pour des sciences plus humaines ainsi que pour une société plus juste et durable.