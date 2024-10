Congo-Brazzaville: Talangai - Une centaine d'élèves démunis reçoivent des kits scolaires

La Fondation Privat-Frédéric-Ndéké a offert, le 29 octobre, des kits scolaires à une centaine d'élèves du 6e arrondissement Talangaï issus des familles démunies et précaires, en vue de leur permettre de bien suivre leur cursus scolaire cette année.

Plus de cent écoliers évoluant au primaire et au collège ont bénéficié de ce don. Chacun d'eux a reçu un kit scolaire complet dont le contenu diffère en fonction du niveau d'études ou du cycle. Chaque kit est composé de cartable, de cahiers, de stylos, de livres, de crayons, de parapluie ainsi que de bien d'autres articles scolaires.

En faisant ce don, l'objectif de la "Fondation-Privat-Ndéké" est d'aider ces enfants issus des familles pauvres à aller à l'école cette année afin d'éviter le décrochage scolaire, un phénomène qui menace les familles précaires. Une initiative qui reflète le sens du partage et du vivre-ensemble, conformément aux idéaux de la fondation. « A chaque rentrée scolaire et académique, notre fondation assiste plusieurs familles démunies et précaires à Talangai et ailleurs.

La même activité s'est tenue en 2023 à Talangai, Sibiti et Dolisie et à Mfilou en 2022. Aujourd'hui, en dépit de la crise financière qui sévit dans notre pays, notre engagement d'aider les démunis demeure constant. Les cent élèves bénéficiaires ici présents, vous devez utiliser ces kits scolaires à bon escient », a souligné Privat Ndéké, président de cette Fondation. En dépit de l'austérité actuelle, il a pris l'engagement de poursuivre les actions caritatives en faveur des familles en situation de précarité à travers le pays.

%

Créée en mars 2007, la Fondation Privat-Frédéric-Ndéké est une ONG à caractère social, apolitique et à but non lucratif. Depuis sa création, elle a déjà mené plusieurs activités à caractère social, entre autres la réinsertion sociale des jeunes à travers des formations professionnelles organisées à Brazzaville, Oyo, Sibiti, Dolisie, Abala et Itoumbi. D'autres centres de formation professionnelle seront ouverts très prochainement à Makabana dans le Niari et à Madingou, chef-lieu du département de la Bouenza.