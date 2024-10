Congo-Brazzaville: 79e Journée des Nations unies - Marathon et marche agrémentent l'événement

La célébration du soixante-dix-neuvième anniversaire de l'organisation des Nations unies (ONU) a été marquée, entre autres, par le marathon et la marche dont le départ a été lancé à la Corniche du centre-ville de Brazzaville.

Une série d'activités dans différents domaines visant à promouvoir les objectifs de développement durable (ODD), avec un accent particulier sur la jeunesse et la paix, ont été au rendez-vous du soixante-dix-neuvième anniversaire de l'ONU. L'activité sportive n'a pas été en marge de cette célébration. Un marathon et une marche ont marqué le temps fort de cet événement mondial.

Partis de la Corniche précisément au restaurant Mami Wata, les athlètes hommes et femmes ont parcouru treize kilomètres. A l'issue de cette compétition, plusieurs prix ont été remis aux cinq premiers qui ont gagné la course. Parmi les prix, il y a eu un billet d'avion à destination au choix, plus un chèque de 200 000 FCFA, des ordinateurs, une couverture en santé médicale et une visite touristique.

Présent à cette activité, le représentant résident par intérim de l'Organisation mondiale de la santé (OMS Congo), le Dr Vincent Dossou Sodjinou, s'est dit très satisfait de la réussite totale de la célébration de ce soixante-dix-neuvième anniversaire. « Cette activité sportive a permis à nous tous de satisfaire aux besoins et devoirs sanitaires et à la pratique du sport, ce qui d'ailleurs est bien recommandé pour la bonne santé humaine.

Soixante-dix-neuf ans ça représente une étape charnière dans la vie d'une organisation comme l'ONU et nous pouvons mesurer le progrès qu'il y a eu depuis sa mise en place jusqu'à nos jours, non seulement sur les droits et principes fondamentaux qui ont régi la création de l'ONU, mais aussi par ses agences spéciales dont l'OMS, l'Unicef et bien d'autres. Vous pouvez constater les efforts fournis et la valeur ajoutée des Nations unies », a déclaré le Dr Vincent Dossou Sodjinou.

Il sied de noter que plusieurs activités ont été organisées à Brazzaville comme à Pointe-Noire depuis le 22 octobre dernier à l'occasion de ladite célébration, notamment le Salon de l'emploi dédié aux personnes vivant avec handicap et aux jeunes qui cadre avec les ODD, accordant la place aux femmes, aux jeunes et aux personnes vivant avec handicap à s'offrir afin de contribuer à la croissance économique du pays. Les personnes vivant avec handicap et la jeunesse ont reçu des messages de sensibilisation dans de nombreux domaines du travail tels que la santé, le transport, la banque et assurance, relation internationale, etc.

Notons que le système des Nations unies a un impact sur des millions de personnes dans le monde. Pour le Congo, il consacre le soixante-dix-neuvième anniversaire à la jeunesse et aux personnes vivant avec handicap. Plusieurs stands ont été érigés au siège de l'OMS pour permettre aux participants d'avoir de nombreuses facettes du travail et à l'employabilité. Ils ont aussi participé aux panels dédiés à cet effet. Ces activités ont été menées par le Programme des Nations unies pour le développement en collaboration avec l'OMS. L'objectif visé étant de faire comprendre et de faire savoir aux personnes vivant avec handicap et la jeunesse l'impact des Nations unies dans le continent africain.