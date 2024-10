Congo-Brazzaville: Subventions - Les Etats-Unis octroient 85 millions de FCFA aux ONG congolaises

Le gouvernement américain a accordé, le 30 octobre, à Brazzaville des subventions à hauteur de 140 mille dollars, soit 85 millions de FCFA, à dix-huit ONG congolaises. Cette aide permettra aux ONG bénéficiaires de réaliser leurs projets en vue de contribuer à l'autonomisation des communautés congolaises, en particulier celles défavorisées.

S'inscrivant dans le cadre des fonds d'auto-assistance de l'ambassadeur et celui du programme des petites subventions du département chargé des affaires publiques, la signature des contrats relatifs à ces subventions a été faite entre l'ambassadeur des Etats- Unis au Congo, Eugene Young, et les représentants desdites ONG.

Il s'agit notamment de l'ONG Agir ensemble pour les enfants handicapés ; Leb Congo ; Fondation Eboko ; l'association pour la promotion de la santé et de la famille ; la coopérative agropastorale Friends Earth ; Yali, Congo association, ; Traits d'Union ; le Club des femmes entrepreneurs du Congo ; Espace Opoko ; l'association des firmes génie-conseil et développement durable ; la communauté Notre-Dame-du-perpétuel-secours ; Youth com ; Minwind'Paka Tizi, etc.

« En tant qu'ambassadeur, je suis fier de la solidarité du peuple américain dont les impôts contribuent à améliorer les vies de nombreuses personnes dans le monde entier. Je suis également fier de constater l'impact de nos programmes ici en République du Congo. Ces projets couvrent de nombreux domaines allant de l'agriculture à l'éducation professionnelle et technologique en passant par l'entrepreneuriat », a déclaré l'ambassadeur Eugene Young.

%

Il a par la même occasion félicité les bénéficiaires pour leur dévouement à soutenir les personnes démunies au sein de leurs communautés respectives. « J'ai hâte de voir comment ces subventions transformeront des vies autour de vous et renforceront le lien entre les peuples congolais et américain. Vous avez la responsabilité de mettre en oeuvre ces projets et de faire le suivi de leur impact dans vos communautés. », a-t-il renchéri.

Bénéficiaire, Joèl-Annièle Poaty Tchibinda, présidente de l'ONG Agir ensemble pour les enfants handicapés, a indiqué que cette subvention est un coup de pouce pour son ONG qui a pour but d'améliorer les conditions de vie des jeunes handicapés de Brazzaville grâce à une formation en coupe et couture. « Ma gratitude va à l'endroit de l'ambassadeur qui a porté son regard sur notre ONG. Cette subvention est pour nous un coup de pouce, car nous avions un souci de matériel. Avec ces fonds, nous allons acheter des machines pour ainsi améliorer notre travail et surtout pour devenir autonome dans la coupe, couture et crochet », a-t-elle fait savoir.

Ronnie Nsaffou Mbatchi, récipiendaire dans le cadre du programme annuel des petites subventions du département de la diplomatie publique, s'est, pour sa part, réjoui de cette aide du gouvernement américain qui lui permettra à travers son projet de former cinquante jeunes âgés de 18 à 30 ans dans les domaines tels que la communication, l'anglais et l'alphabétisation numérique.

« C'est une bouée de sauvetage car, comme vous le savez, le financement des associations reste encore un véritable problème. Donc, se voir attribuer une subvention pour un projet salvateur " Provolat" qui vise la promotion et la valorisation du bénévolat des jeunes ainsi que la formation en communication, prise de parole en public en anglais est une immense joie. Ces fonds vont éventuellement nous permettre de mobiliser nos ressources dans différentes localités», a-t-elle indiqué.

Pour rappel, le Programme d'auto-assistance de l'ambassadeur est un programme d'assistance communautaire qui permet à l'ambassade des Etats-Unis de répondre aux demandes locales de la population en rapport avec des projets de développement. Cependant, le Programme annuel de petites subventions du département de la diplomatie publique finance des organisations et des individus dans le but de promouvoir des intérêts communs dans divers domaines.