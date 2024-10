Ile Maurice: Les IDE en hausse dans l'immobilier et en baisse dans la technologie, les sciences

Les investissements directs étrangers (IDE) à Maurice ont atteint au total Rs 15,9 milliards au premier semestre de 2024, en hausse par rapport aux Rs 13,5 milliards de l'année dernière, selon les chiffres préliminaires publiés la semaine dernière par la Banque de Maurice. L'immobilier en est le principal bénéficiaire, sous les Integrated Resort Scheme, Real Estate Scheme, Invest Hotel Scheme, Property Development Scheme et Smart City Scheme. L'Afrique du Sud et la France demeurent les principales sources d'IDE.

Au premier semestre de 2024, le secteur immobilier a attiré Rs 11 milliards d'IDE à Maurice, contre Rs 8,6 milliards pour la même période en 2023. Le secteur Accommodation and Food Service Activities suit avec des investissements de Rs 1,1 milliard. Cependant, ce montant représente une baisse par rap- port au Rs 1,6 milliard enregistré l'année précédente. Les chiffres révèlent égale- ment des augmentations notables dans d'autres secteurs. Par exemple, le secteur agricole, forestier et de la pêche a attiré Rs 503 millions, comparé à seules Rs 5 millions l'année précédente.

Les IDE ont également connu une hausse dans le secteur Electricity, gas, steam and air conditioning supply, passant de Rs 34 millions au premier semestre de 2023 à Rs 195 millions pour la même période en 2024. Le secteur de la construction a également attiré des IDE, totalisant Rs 19 millions, contre Rs 5 millions l'année précédente. Cependant, le secteur de l'eau, l'assainissement, la gestion des déchets n'a attiré aucun IDE pour les six premiers mois de 2024, contrairement aux Rs 28 millions enregistrées pour la même période en 2023. De même, le secteur Human health and social work activities a vu son IDE tomber à zéro au premier semestre de 2024, après avoir totalisé Rs 11 millions en 2023.

En revanche, le secteur des activités financières et d'assurance a attiré des IDE importants, atteignant Rs 229 millions au premier semestre de 2024, contre Rs 64 millions pour la même période l'année précédente. Des baisses significatives ont été enregistrées dans le secteur de l'information et de la communication, qui est passé de Rs 669 millions au premier semestre de 2023 à seulement Rs 112 millions à la même période en 2024. De même, le secteur des activités professionnelles, scientifiques et techniques n'a attiré que Rs 55 millions au premier semestre de 2024, en baisse par rapport aux Rs 104 millions de l'année précédente.

La tendance à la baisse se poursuit dans le secteur Administrative and support service activities, où l'IDE a chuté de Rs 369 millions au premier semestre de 2023 à Rs 37 millions pour la période correspondante en 2024. Concernant les sources d'IDE, les pays développés se placent en tête, ayant investi Rs 10 milliards au premier semestre de 2024, contre Rs 7 milliards pour la même période en 2023. L'Europe a contribué à hauteur de Rs 9,9 milliards pour les six premiers mois de 2024, comparativement à Rs 7,2 milliards l'année précédente. La France reste le principal investisseur, avec Rs 5 milliards injectées au premier semestre de 2024, en hausse par rapport aux Rs 2,8 milliards pour la même période en 2023. Les investissements de la Suisse ont également connu une forte augmentation, passant de Rs 293 millions au premier semestre de 2023 à Rs 1,1 milliard en 2024.

En revanche, les investissements belges ont chuté de moitié, passant de Rs 468 millions au premier semestre de 2023 à Rs 224 millions pour la même période en 2024. Une baisse a également été observée pour le Luxembourg, dont l'IDE est passé de Rs 96 millions au premier semestre de 2023 à Rs 12 millions en 2024. Enfin, les IDE en provenance du Royaume-Uni ont fortement diminué, passant de Rs 1 milliard au premier semestre de 2023 à Rs 466 millions pour la période correspondante de 2024.

Parmi les pays africains, l'Afrique du Sud a investi Rs 2,4 milliards au premier semestre de 2024, en hausse par rapport au Rs 1,8 milliard de l'année précédente. En revanche, les IDE en provenance des économies en développement ont chuté de Rs 800 millions, passant de Rs 3,8 milliards au premier semestre de 2023 à Rs 3 milliards pour la même période en 2024.