Ile Maurice: Qui remportera le Fastest Lap Karting Challenge 20024 ?

Vous êtes fan de vitesse, de karting ou vous cherchez un bon challenge pendant les vacances ? Du samedi 26 octobre au dimanche 8 décembre, rendez-vous au Gravity MAX au Tribeca Mall, inscrivez-vous et participez au jeu qu'organise ReUse Revamp/F1 in Schools. Ce défi de karting électrique vise à inspirer la prochaine génération d'innovateurs, en alliant courses à haute vitesse et apprentissage STEM.

Il offre une opportunité excitante aux participants du programme 'F1 in Schools' de vivre l'adrénaline du sport automobile tout en s'engageant dans une plateforme éducative unique. Le Fastest Lap Karting Challenge a démarré samedi dernier et se tiendra chaque samedi, avec la grande finale prévue le dimanche 8 décembre, en parallèle du Grand Prix d'Abu Dhabi.

L'événement a pour ambition d'inspirer les étudiants, les passionnés de STEM et les fans de course automobile, tout en favorisant l'innovation et l'apprentissage pratique. Les participants se disputeront le meilleur temps au tour, et les plus performants accéderont à la finale.

L'ambassadeur des États-Unis, Henry V. Jardine, partenaire de l'événement, nous a fait part de son enthousiasme concernant le projet, qui est une première à Maurice. «Je tiens à saluer François Mark et REUSE Revamp pour cette merveilleuse initiative et leur incroyable dévouement à porter l'apprentissage STEM à un niveau supérieur. A l'American Maker Space, il s'agit de donner aux jeunes des expériences pratiques avec les dernières technologies pour qu'ils puissent développer des idées et des solutions innovantes pour l'avenir. Le programme F1 in Schools est l'occasion parfaite de vivre cela tout en s'amusant sur la piste, et c'est pourquoi nous sommes ravis de faire partie de cette aventure passionnante !»

%

Le mieux c'est sans doute de laisser la parole à ceux qui ont testé les courses de karting : des participants venus du collège Technique St.-Gabriel, qui ont parlé d'un «expérience inoubliable et exaltante ! Et nous adressons nos sincères remerciements à HONOR pour avoir fourni des packs cadeaux à tous ceux présents au lancement officiel du challenge du tour le plus rapide en Karting !»

François Mark de ReUse Revamp/F1 in Schools s'est également prêté au jeu en participant à la course avec les plus jeunes. «C'est la première fois que je fais du karting, c'était vraiment une super expérience, ça procure de belles sensations même si je n'allais pas très vite et que les enfants qui participaient conduisaient comme des pros et m'ont dépassé facilement ! (rires) Cet événement est une occasion fantastique de remercier tous nos partenaires et sponsors pour leur dévouement et leur engagement à faire que ce projet soit une réalité. Un grand merci à l'équipe de Tribeca Mall et Gravity MAX pour leur soutien indéfectible.»

Parmi les participants, trois enfants étaient très doués et maîtrisaient l'univers du karting sur le bout des doigts. Laksh Ellayah, 13 ans, qui est un passionné de sport automobile, de F1, du Yas Marina Circuit et de Charles Leclerc. Pro de Junior Kart, il a participé à de multiples Sodi World Series (SWS) à Abdu Dhabi (aux Emirats arabes unis). Ce n'est donc pas vraiment une surprise que ce soit lui qui ait fait le tour le plus rapide, samedi dernier, au Gravity MAX à Tribeca en 30 sec 180.

Son ami Aaayansh Ramsurrun, 10 ans, inconditionnel de Max Verstappen, est lui aussi un as du volant dès qu'il monte dans un karting ! Pour la petite histoire, il a participé à 62 courses en SWS, obtenant 52 podiums et 27 victoires ! Samedi, il a terminé deuxième (en 31 sec 239). Ce dernier a notamment eu la chance d'être au départ du Grand Prix d'Abu Dhabi en décembre 2023, sur la ligne de départ avec les pilotes, nez à nez avec un certain... Lewis Hamilton !

Le troisième pilote en herbe qui a attiré notre attention c'est Alex. Après avoir fait du karting en Thaïlande et en Chine, il a notamment participé au programme F1 in Schools et confirme que c'est un monde qui le fascine et lui donne de grandes ambitions pour le futur, nous dit celui qui aimerait être juge et pilote, du haut de ses 10 ans...

Comment s'inscrire et participer au défi de karting électrique ?

Rendez-vous chez Gravity MAX au Tribeca Mall OU appelez-nous au 460 48 88 (frais de participation : Rs 1 000). Conservez votre reçu de paiement - Vous en aurez besoin pour l'inscription. Inscrivez-vous en ligne : Complétez votre inscription en remplissant le formulaire sur www.reuserev.com/karting Besoin d'aide? Contactez-nous via WhatsApp (Chat uniquement) au +230 54 77 02 53.

Programme de l'événement

Début : samedi 26 octobre

Heure : tous les samedis de 10h00 à 12h00

Grande Finale : dimanche 8 décembre 2024, lors du Grand Prix de Formule 1

F1 in Schools c'est quoi ?

F1 in Schools est un programme éducatif mondiF1 in Schools est un programme éducatif mondial qui challenge les étudiants à concevoir, analyser, fabriquer, tester et faire courir des mini-voitures de Formule 1 propulsées par de l'air comprimé. Il vise à promouvoir l'apprentissage des STEM (Sciences, Technologie, In- génierie et Mathématiques) de manière stimulante et engageante. Fondé en 1999, le programme a atteint des millions d'étudiants dans le monde entier, favorisant l'in- novation et la passion pour l'ingénierie et la technologie. Pour rejoindre le programme F1 in Schools International STEM et commencer votre parcours vers une carrière dans le sport automobile, visitez : https://reuserev.com/ f1-in-schools-in-mauritius/

Qu'est-ce qu'il y a à gagner ?

Il faut savoir que ReUSE REVAMP/F1 in Schools organise deux défis passionnants :

Le Défi de Karting du Tour le Plus Rapide 2024 Le Défi STEM International F1 in Schools 2025 + Prix à gagner : Trophée du Tour le Plus Rapide, Voucher pour le F1 in Schools International STEM challenge, Smartphone, appareil photo Fujifilm Instax Et des cadeaux incroyables offerts par les partenaires de l'événement.

Réseaux sociaux et hashtags

#F1inSchoolsMauritius #KFLMORIS

#GravityMAXTribecaMall #ReUSERevamp

Chaîne YouTube F1 in Schools Mauritius : YouTube F1 in Schools Mauritius

Page Facebook de ReUSE Revamp : Facebook ReUSE Revamp