Afrique du Nord: La Tunisie et l'Algérie renforcent leur coopération culturelle - Vers un partenariat stratégique

Au cœur de cet échange, la création d'un Centre culturel algérien en Tunisie et le lancement d'un festival annuel célébrant la musique et la danse folklorique tuniso-algériennes.

La Tunisie et l'Algérie, unies par des liens culturels et historiques profonds, ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération dans le secteur culturel. Lors d'une rencontre entre la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, et l'ambassadeur d'Algérie à Tunis, Azzouz Baâlal, les deux parties ont discuté de la mise en place de projets communs et de nouvelles initiatives visant à promouvoir le patrimoine culturel partagé et à rapprocher les communautés artistiques des deux pays. L'échange a permis de définir des actions stratégiques visant à renforcer la coopération historique et à établir un partenariat culturel durable, a annoncé le ministère dans un communiqué.

L'ambassadeur Baâlal a suggéré la création d'un Centre culturel algérien en Tunisie, initiative qui contribuerait à un dialogue accru entre les artistes et intellectuels des deux pays. Il a également souligné l'importance de mettre en oeuvre les travaux de la haute commission mixte, un organisme dédié à la coopération bilatérale dans le secteur culturel. De son côté, la ministre Amina Srarfi a insisté sur l'importance d'inclure les artistes tunisiens et algériens dans les travaux de cette commission mixte afin qu'ils puissent exprimer leurs attentes et renforcer leur visibilité.

Elle a proposé de développer la participation tunisienne aux événements culturels algériens et de valoriser le patrimoine immatériel partagé par les deux nations. Une des initiatives évoquées inclut la création d'un festival annuel tuniso-algérien dédié à la musique et à la danse folklorique. Par ailleurs, les discussions ont porté sur la mise en place rapide d'un programme exécutif pour organiser des manifestations artistiques dans les zones frontalières.

Parmi les événements envisagés, la commémoration de Sakiet Sidi Youssef a été citée, symbolisant l'engagement des deux pays à préserver et promouvoir leur patrimoine culturel commun, qu'il soit matériel ou immatériel. Enfin, le partenariat entre la Bibliothèque nationale de Tunisie et la Bibliothèque nationale d'Algérie a été abordé, témoignant de l'engagement des deux pays à renforcer la coopération dans le domaine du patrimoine et de la documentation culturelle.