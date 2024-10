Tunisie: L'École Nationale des Douanes célèbre 30 ans de formation au service de la sécurité nationale

L'École Nationale des Douanes (END) s'impose aujourd'hui comme un acteur central dans la formation des douaniers, prenant en charge aussi bien leur formation initiale que continue, dans le but d'améliorer leurs compétences managériales et opérationnelles. Elle propose également, sur demande, une expertise douanière sur mesure à destination des partenaires nationaux et internationaux, incluant des institutions publiques, des associations professionnelles, des entreprises, ainsi que d'autres acteurs de la chaîne logistique. Ces interventions s'inscrivent dans le cadre des accords bilatéraux et multilatéraux déjà établis.

Dans le cadre du commerce international, l'administration douanière facilite les échanges légaux en utilisant des techniques et technologies de dédouanement avancées. Elle adopte des procédures simplifiées et déploie des outils technologiques modernes pour soutenir l'économie nationale et répondre aux besoins variés de la société et des entreprises.

Son rôle ne se limite plus à la mission fiscale traditionnelle : la mission économique, devenue essentielle, représente désormais le cœur de la douane du 21e siècle. À ce titre, la douane oeuvre pour simplifier les régimes douaniers, renforcer la compétitivité des produits tunisiens et assurer la sécurité des frontières terrestres, maritimes et numériques, en protégeant les citoyens et les intérêts économiques nationaux.

Elle est également investie de la mission de lutte contre la fraude et les trafics illicites (stupéfiants, contrefaçons, contrebande, etc.), afin de protéger le territoire. Dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire de l'École Nationale des Douanes, une conférence nationale intitulée « Une formation douanière coopérative pour une protection collective » aura lieu du 5 au 7 novembre 2024 à Nabeul.

Cet événement mettra en lumière le rôle de la formation douanière coopérative dans le renforcement des capacités des douaniers et partenaires pour lutter efficacement contre la fraude, la contrebande et les menaces transfrontalières. Les discussions porteront sur des enjeux clés comme la préservation de la sécurité publique, la protection des consommateurs, et la sauvegarde des ressources nationales et du patrimoine culturel.

Un partenariat inclusif et durable avec des établissements publics, universités et opérateurs économiques contribuera à une douane moderne, performante et compétitive, alignée sur les objectifs du plan stratégique de modernisation de la douane tunisienne 2020-2025.