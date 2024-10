Algérie: 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution - Lancement à Alger du concours national de graffiti et de peinture à l'huile

Alger — Le coup d'envoi des manifestations du concours national de graffiti et de peinture à l'huile, qui s'étalera jusqu'au 2 novembre 2024, a été donné mercredi à Alger, avec la participation de près de 100 jeunes des deux sexes de différentes wilayas du pays, dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er novembre 1954.

Organisé par la direction de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs de la wilaya d'Alger, avec la contribution de la Ligue des activités culturelles de la wilaya d'Alger, sous le slogan "Novembre à travers les yeux des jeunes", ce concours, qui réunit des artistes de graffiti issus des établissements de jeunesse et d'associations, ainsi que des étudiants des écoles des beaux-arts au niveau national, et des amateurs, se déroule à la Place de la Grande poste, à la rue Zighout Youcef (Front de mer) et au complexe sportif Mohamed Ferhani à Bab El Oued.

A la Grande Poste, plusieurs artistes participant à ce concours se sont rassemblés pour préparer leurs outils et supports afin de créer des œuvres d'art, sous le regard attentif du public pour découvrir ces œuvres artistiques abordant différentes épopées et batailles de la Révolution de libération, ainsi que des portraits de figures historiques.

La même atmosphère a été observée au niveau de la rue Zighout Youcef (Front de mer) et du complexe sportif Mohamed Ferhani à Bab El Oued, où les participants en blouse blanche, immergés dans leur art, captivent l'attention du public avec leurs œuvres artistiques et leurs outils de création artistique.

Plusieurs participants ont indiqué, dans des déclarations à l'APS, que ce concours constituait une "opportunité pour faire connaitre et découvrir les talents artistiques ainsi que de se réunir et de partager leurs expériences".

A cette occasion, la responsable de la communication pour ce concours, Fatima Fillali, a fait savoir que "ce concours, organisé sous le patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports et du wali d'Alger, s'inscrit dans le cadre du programme des festivités du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution. Il est ouvert aux jeunes des établissements de jeunesse et d'associations, ainsi qu'aux étudiants des instituts des beaux-arts et aux amateurs, âgés entre 19 et 35 ans".

Les œuvres créées "incluront 20 fresques en graffiti au niveau du stade Mohamed Ferhani à Bab El Oued, ainsi que des tableaux à l'huile à la Grande Poste et au niveau du front de mer, tous inspirés de la thématique de la Révolution".

Cette manifestation, a-t-elle ajouté, vise à "promouvoir le sens esthétique chez les jeunes, découvrir et mettre en valeur de nouveaux talents, et leur offrir un espace d'expression, renforcer l'esprit de compétition, animer et embellir le cadre de vie ainsi que promouvoir la citoyenneté et faire connaitre le patrimoine historique".

Ce concours national sera clôturé samedi prochain par une cérémonie artistique au niveau de la Grande Poste, durant laquelle des prix seront décernés aux lauréats, dont trois prix pour "le graffiti" et cinq pour "la peinture à l'huile".