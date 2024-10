Algérie: SMA - Lancement d'une session de formation au profit des chefs instructeurs

Alger — La session nationale de formation destinée aux chefs instructeurs des Scouts musulmans algériens (SMA) a débuté, mercredi à Alger, avec la participation de représentants des scouts tunisiens et libyens.

Cette session de formation, dont le lancement a été présidé par le Commandant général des SMA, Abderrahmane Hamzaoui, tend à "renforcer les capacités de la nouvelle génération de chefs scouts" et à donner "une forte impulsion à l'action des scouts et à l'aspect éducatif, face aux défis auxquels est confrontée la société qui nécessitent des chefs compétents en mesure de contribuer à l'éducation des générations futures".

Le responsable a mis en avant l'importance d'organiser de telles sessions de formation, en vue d'"encadrer les participants, de renforcer leurs connaissances et de les préparer à une prise en charge idoine des adhérents, dont le nombre s'élève actuellement à 300.000".

M. Hamzaoui a également souligné la nécessité de consolider l'action sur le terrain et d'intensifier les efforts, en vue d'"attirer un plus grand nombre possible d'adhérents, d'atteindre l'excellence en matière d'habilitation et d'encadrement et d'améliorer la performance et le professionnalisme au profit des chefs scouts dans toutes ses structures".