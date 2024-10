Algérie: Forum de la jeunesse africaine Oran-2024 - Le pays est fin prête à accueillir la quatrième édition prévue entre le 1er et le 4 novembre prochain

Oran — Le président du Conseil supérieur de la jeunesse Mustapha Hidaoui a souligné, mardi à Oran, que l'Algérie est "fin prête" pour accueillir la quatrième édition du Forum de la jeunesse africaine, qui se tiendra du 1er au 4 novembre dans la capitale de l'Ouest algérien, relevant l'importance de cet événement et de ses différentes dimensions pour la jeunesse africaine.

M. Hidaoui a déclaré, lors de l'ouverture d'une journée de formation pour les volontaires participant à l'organisation de ce forum au village méditerranéen qu'" en 20 jours seulement, nous avons préparé cet événement de manière sérieuse et intensive et malgré le contrainte du temps nous avons réussi à finaliser tous les aspects liés à l'événement, grâce aux efforts concertés de tous les secteurs gouvernementaux, tels que le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté algérienne à l'étranger, le ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi que 22 secteurs gouvernementaux en relation avec cet événement ".

Il a ajouté à cette occasion : " Nous nous concentrerons sur trois thèmes principaux, lors de ce forum, à savoir la définition de la culture diplomatique, la spécificité de l'Afrique dans la diplomatie des jeunes et l'analyse du thème principal du forum, à savoir l'éducation en Afrique au 21ème siècle, en mettant en exergue les efforts déployés par l'Algérie dans ce domaine ".

Le même intervenant a souligné l'importance du rôle des volontaires dans la réussite de tels événements, raison pour laquelle le Conseil supérieur de la jeunesse a organisé cette journée de formation, qui a vu la participation de plus de 150 jeunes hommes et femmes de différentes wilayas du pays.

" L'objectif de cette journée de formation est de renforcer les compétences propres à ces cérémonies, afin que chacun d'entre nous puisse remplir sa mission de manière spécifique et précise, tout simplement parce que nous serons les ambassadeurs de l'Algérie et que nous nous efforcerons de présenter la meilleure image de notre pays dans divers domaines ", a-t-il ajouté.

Il a également exprimé sa " confiance " en la jeunesse algérienne, qui a pris la responsabilité d'organiser cet événement continental de la jeunesse, soulignant que les jeunes " possèdent l'expérience nécessaire, acquise lors de nombreux événements organisés par le Conseil supérieur de la jeunesse et qui ont connu un grand succès ".

Le Forum africain de la jeunesse sera l'occasion d'organiser en marge de celui-ci plusieurs activités au profit des invités de l'Algérie " pour traduire les efforts déployés par l'Union africaine en faveur de la jeunesse du continent, ainsi que pour leur faire découvrir le patrimoine authentique de l'Algérie dans les différents domaines historique, culturel et touristique, d'autant plus que l'événement coïncide avec le 70e anniversaire de la Glorieuse guerre de libération", a estimé M. Hidaoui.

Le président du Conseil supérieur de la jeunesse a appelé à la nécessité d'unir les rangs de la jeunesse africaine, qui sera représentée par plus de 350 jeunes hommes et femmes de 49 pays, soulignant que le monde moderne " ne croit pas aux faibles ni à l'action individuelle, mais à la coopération, à la solidarité et à l'union des efforts pour apporter des solutions à de nombreux problèmes dont nous souffrons et qui sont communs à l'ensemble de la jeunesse africaine".

L'Union africaine avait annoncé, il y a quelques semaines, que l'Algérie a remporté l'honneur d'organiser la quatrième édition du Forum panafricain de la jeunesse, suite à sa candidature pour accueillir cet important événement de jeunesse sur le continent africain, à travers un dossier préparé sous la supervision du Conseil supérieur de la jeunesse et en coordination avec un certain nombre de secteurs publics concernés.

L'événement est organisé dans le cadre de la célébration de la Journée africaine de la jeunesse, le 1er novembre de chaque année, sur le thème " L'éducation africaine pour le 21e siècle : construire des systèmes éducatifs résilients pour intensifier l'apprentissage inclusif, tout au long de la vie, de haute qualité et pertinent en Afrique ".