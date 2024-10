Algérie: Benmbarek appelle les jeunes à s'engager davantage dans le processus d'édification du pays

Alger — Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), M. Abdelkrim Benmbarek, a affirmé, mardi, que la célébration du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er novembre constituait une occasion pour appeler la génération actuelle à s'engager davantage dans le processus d'édification du pays.

S'exprimant lors de l'ouverture d'une conférence intitulée: "Glorieuse Révolution de Novembre: entre serment, fidélité et pérennité de l'édification", M. Benmbarek a affirmé que la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution "constitue une occasion pour appeler les jeunes à suivre l'exemple des martyrs et à s'engager davantage dans le processus d'édification du pays".

Il a ajouté que la génération actuelle est appelée à "s'impliquer dans le processus de construction du pays par le savoir et le travail, en le protégeant des complots et en faisant de la Révolution de Novembre 1954 le pilier de l'unité nationale".

Dans ce contexte, le SG du parti a salué la politique du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui, depuis son élection, a établi "une feuille de route pour édifier un Etat fort, garantissant la réalisation des objectifs de la Déclaration du 1er novembre, tout en veillant à renforcer le lien intergénérationnel et à poursuivre le projet d'édification nationale, en réponse aux aspirations du peuple et des jeunes".

Etait présent à cette conférence, l'ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique en Algérie, M. Abdelkader Taleb Omar qui a affirmé, dans son intervention, que la Révolution algérienne "est une école riche en enseignements sur la lutte des peuples".

M. Taleb Omar a réaffirmé que la cause sahraouie demeure "une question de décolonisation", et que le Front Polisario "est le représentant unique et légitime du peuple sahraoui, qui poursuivra sa lutte jusqu'à l'indépendance".

Organisée par le parti du FLN, la conférence a été marquée par la présentation de deux communications sur le rôle des médias et des plateformes numériques dans la préservation et la transmission de la Mémoire à la génération actuelle, ainsi que sur les circonstances de la naissance du FLN et du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954.