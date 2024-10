Maroc: La vision prospective et éclairée de SM le Roi a érigé le pays en hub international leader en industrie aéronautique (M. Akhannouch)

Marrakech — La vision prospective et éclairée de SM le Roi Mohammed VI a érigé le secteur de l'industrie aéronautique en une histoire de succès qui a permis au Maroc d'évoluer en hub international leader dans ce domaine, en partenariat avec des opérateurs mondiaux majeurs, a affirmé, mercredi à Marrakech, le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch.

SM le Roi Mohammed VI entoure le secteur de l'industrie aéronautique d'une sollicitude particulière, a souligné M. Akhannouch lors de la cérémonie d'ouverture la 7ème édition du Salon International de l'Aéronautique et du Spatial "Marrakech Air Show 2024" (MAS 2024), précisant que le Maroc est également devenu l'exportateur principal des pièces de rechange et équipements d'avions au niveau du continent africain.

"L'aspiration de SM le Roi à ériger le Maroc en un opérateur majeur dans l'écosystème mondial de l'aéronautique, constitue pour nous aujourd'hui une forte motivation pour aller de l'avant dans le développement de ce secteur et renforcer l'attractivité du Royaume pour les investissements dans ce domaine", a soutenu le Chef du gouvernement.

"La réussite que nous vivons aujourd'hui a été inaugurée par le Royaume dès la fin des années 1990 du siècle dernier, quand la Royal Air Maroc et le Groupe SAFRAN ont entrepris un projet conjoint pour l'entretien et la réparation des moteurs, initiative qui a contribué à consolider la capacité du Maroc à consolider son expertise dans ce domaine et former des cadres à haut potentiel", a-t-il dit.

Dès le début de l'année 2000, a fait noter M. Akhannouch, le Maroc a entamé la fabrication des câblages électriques destinés à l'aéronautique, et a commencé dès lors à se positionner en tant qu'opérateur international éminent dans le tissu de l'industrie aéronautique, et comme destination privilégiée pour le secteur de la manutention dans ce domaine.

Dans le cadre de cette dynamique, le Royaume a œuvré pour la mise en place de six systèmes intégrés d'aéronautique à haut potentiel, comprenant l'assemblage, l'ingénierie, l'entretien, le câblage électrique et le moteur et ses composants, en plus de deux systèmes intégrés d'approvisionnement, comprenant les deux leaders mondiaux de l'aéronautique que sont Boeing et Collins, a-t-il rappelé.

L'évolution positive que connaît ce secteur a permis à l'industrie aéronautique au Maroc d'être aujourd'hui marquée par une croissance rapide, un engagement d'innovation et une haute compétitivité, a fait constater M. Akhannouch, relevant que le Royaume est ainsi devenu un hub régional leader dans l'industrie aéronautique en Afrique, ce qu'illustre son passage du 36ème rang mondial en 2012 au 26ème en 2023.

"Le développement rapide de l'aéronautique dans notre pays a permis au secteur de contribuer à augmenter le volume des exportations nationales, le volume des exportations du secteur a ainsi atteint 23 milliards de dirhams l'année dernière, pour une valeur d'exportations multipliée par trois entre 2013 et 2023", a-t-il précisé, faisant savoir que le secteur a également réalisé au cours de cette année la plus grande croissance de ses exportations, établie à 21% à fin août 2024.

Au niveau de la création des opportunités d'emploi, a poursuivi M. Akhannouch, les effectifs des compétences nationales employées par le secteur se sont démultipliés pour atteindre 24.000 postes d'emploi à fin 2023, d'autant que le Royaume veille à capitaliser sur les compétences à haut niveau et à mettre en place des formations répondant aux meilleures normes internationales.

Conformément aux Hautes Directives Royales, l'industrie aéronautique marocaine s'apprête à s'intégrer de manière plus grande dans la nouvelle ère industrielle, a encore souligné le Chef du gouvernement.

"On procède aujourd'hui au développement de secteurs nouveaux de pointe, en se basant sur des métiers à plus forte spécialisation, notamment en ce qui concerne les cockpits d'avions, le développement du démontage des avions, l'entretien et la réparation et la transformation des avions de ligne en avions cargos, et ce à travers des partenariats entre des groupes internationaux majeurs et les opérateurs locaux", a-t-il noté.

Dans le sillage de ces mutations positives que connaît le secteur et afin d'accompagner les grandes évolutions que connaît l'industrie aéronautique dans le monde, le Maroc planifie de manière minutieuse pour intégrer la sphère des industries de pointe, en se focalisant particulièrement sur les technologies industrielles numériques avancées 4.0, sur l'innovation et sur la recherche et développement, a conclu M. Akhannouch.

Organisé conjointement par le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'Administration de la Défense Nationale et MEDZ, filiale de la CDG, cette 7ème édition, dont les Emirats Arabes Unis sont l'invité d'honneur, met en lumière l'importance croissante du Maroc sur la scène aéronautique mondiale.

Cet événement d'envergure internationale, qui rassemble les leaders du secteur autour de thématiques majeures, se veut à la fois une vitrine de premier plan des dernières innovations du secteur et une plateforme de rencontre pour les professionnels en quête d'opportunités d'affaires.