Maroc: Boujdour - Lancement de la 2ème tranche de l'aménagement hydro-agricole d'Oudiyat Tious

Boujdour — Le coup d'envoi de la deuxième tranche de l'aménagement hydro-agricole du domaine agricole d'Oudiyat Tious, a été donné, mercredi dans la commune de Gueltat Zemmour relevant de la province de Boujdour.

Ainsi, le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, qui était accompagné notamment du gouverneur de la province de Boujdour, Ibrahim Ben Ibrahim, du gouverneur de la province de Tarfaya, Mohamed Hamim et des élus, a procédé au lancement de ce projet hydro-agricole qui porte sur l'irrigation de 250 Ha de maïs fourrager, pour un investissement estimé à 120 millions de dirhams (MDH).

Porté par la coopérative agricole "Halib Sakia El Hamra", ce projet hydro-agricole qui vient s'ajouter à la première tranche (250 Ha) s'inscrit dans le sillage de la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie de développement du secteur agricole "Génération Green 2020-2030".

Ce projet d'envergure vise à valoriser l'eau d'irrigation, augmenter la production laitière de 22 millions de litres supplémentaires, et à produire 30.000 tonnes (T) supplémentaires d'aliments de bétail.

Il permettra également de créer une valeur ajoutée agricole, d'améliorer le revenu des agriculteurs et de créer 36.000 jours de travail par an.

Ce projet consiste en la construction et l'équipement de 12 forages à une profondeur de 250 mètres, la construction d'un bassin de stockage de l'eau d'irrigation et l'équipement interne de l'exploitation agricole avec un système d'irrigation localisée sur 250 Ha, outre l'utilisation de panneaux photovoltaïques pour assurer la production d'une énergie durable.

Il porte aussi sur la mise en place et l'équipement d'une station de pompage, de filtration et d'engrais et d'une station de fertigation, ainsi que l'aménagement de pistes internes et de la clôture extérieure, outre l'aménagement hydro-agricole pour l'irrigation des arbres d'acacia (brise-vent).

Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional de l'Agriculture de Laâyoune-Sakia El Hamra, Abderahmane El Amari, a mis en évidence l'importance socio-économique de ce projet à l'échelle locale visant à améliorer la productivité en maïs fourragère.

Il a également fait savoir que le maïs fourragère constitue environ 70% de la ration alimentaire pour bétail et demeure indispensable pour la production laitière.

Pour sa part, le président de la coopérative agricole "Halib Sakia El Hamra", Dahane Sbai, a indiqué que la première tranche de ce projet qui consistait en l'irrigation de 250 Ha de maïs fourrager, a été une expérience réussie sur tous les plans.

La 1ère tranche de ce projet contribue à la production de 90% d'aliments pour bétail, a-t-il enchainé, notant que deux autres tranches couvrant plus de 500 Ha seront lancées en 2027.

Par ailleurs, le wali et la délégation l'accompagnant ont donné le coup d'envoi pour la culture de 140.000 oliviers dans le même périmètre irrigué sur une superficie de 85 Ha, mobilisant une enveloppe budgétaire de 7 MDH.

En outre, il a été procédé au lancement du projet d'aménagement d'une piste rurale d'une longueur de 17 Km pour un investissement de plus de 14,10 MDH, en vue de désenclaver le périmètre hydro-agricole d'Oudiyat Tious et de faciliter le transport et la commercialisation du maïs fourragère.

A rappeler que l'ancien ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohamed Sadiki, a inauguré en novembre 2023 la première tranche de ce projet hydro-agricole de Oudiyat Tious, pour un investissement de 121 MDH.