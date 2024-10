Gabon justice conseil d'Etat - Le président de Chambre et le Commissaire général adjoint à la loi installés

C'est à la faveur d'une audience solennelle dans la salle d'audience du conseil d'État, et en présence de deux membres du gouvernement, les ministres en charge de la justice garde des sceaux, ministre de tutelle, et celui de la reforme des institutions, du président de la cour constitutionnelle, des présidents des cours et tribunaux que monsieur Ikapitte Sylvain Serge, magistrat a été installé dans ses nouvelles fonctions de président de chambre près le conseil d'État.

Sylvain Serge Ikapitte est bien connu de la maison, car ayant précédemment servi en qualité de conseiller. Poste qu'il a occupé cinq années durant, avant d'être promu president de chambre. Promotion qui nécessitera de nombreux sacrifices de la part de l'impétrant, au regard de l'importance de la tâche ainsi que de la demande des justiciables. Pour Anita Mebiame Edwige épouse koundi, commissaire général à la loi près le conseil d'État, présidente de séance, le tout nouveau président de chambre " est désormais attendu par ses collègues et collaborateurs sur la rigueur, l'efficacité et la maîtrise". a-t-elle signifié .

Un autre magistrat et non des moindres en la personne de madame Ndembet Erlyne Antonella épouse Damas, magistrat hors hiérarchie, nommée commissaire général adjoint à la loi, elle revient en juridiction en choisissant l'ordre administratif, après avoir passé cinq années au gouvernement à la prestigieuse fonction de Ministre de la Justice Garde des Sceaux. Période de détachement au terme de laquelle elle sort nantie d'une riche expérience en la matière.

Et comme il est de tradition à pareilles circonstances, la présidente de séance a interpellé l'ensemble des magistrats en service près le conseil d'État, sur la nécessité de faire preuve de professionnalisme dans l'exécution de leurs tâches quotidiennes. " Nous sommes à l'aube d'une nouvelle année judiciaire. C'est l'occasion pour chacun de nous de nous rappeler la lourde et délicate mission qui nous est assignée.

A cet égard, il convient de rappeler que rendre la justice est un exercice Républicain qui prend tout son sens au moment où notre pays oeuvre pour la restauration des institutions. C'est pourquoi chacun de nous doit faire plus que l'année judiciaire écoulée, afin d'envisager une année de progrès et de probité. C'est à ce prix, dans une véritable cohésion et dans le respect des textes et des procédures, que nous pourrons regagner l'estime du peuple gabonais, au nom duquel la justice est rendue ". A martelé Anita Mebiame Edwige épouse koundi.

Notons que les deux hauts magistrats installés ce jour, ont été nommé par décision du conseil supérieur de la Magistrature en sa séance du 14 août 2024, l'un au siège et l'autre au ministère public. Aussi, cette audience solennelle d'installation s'est-elle tenue conformément aux dispositions combinés des articles 91 du statut des Magistrats, et 55 de l'ordonnance No00026/2018du 11 août 2018, fixant l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif qui prévoient que les magistrats nommés ou promus au conseil d'Etat sont installés dans leurs fonctions au cours d'une audience solennelle.

Et tels des maçons, les deux hauts magistrats nouvellement promus sont désormais attendus au pied du mur.