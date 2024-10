Afrique: Transition énergétique verte - Afreximbank appelle à une collaboration accrue entre partenaires

La huitième conférence Babacar Ndiaye, tenue à Washington D.C. le 26 octobre 2024, a souligné la nécessité pour les pays africains de trouver un équilibre entre les impératifs de développement à court terme et les objectifs climatiques à long terme.

Sous le thème « Saving Lives Today versus Saving the Planet for the Future: Can the AfCFTA Resolve the Climate Change Dilemma? » (Sauver des vies aujourd'hui c. sauver la planète pour l'avenir : la ZLECAf peut-elle résoudre le dilemme du changement climatique ?), les discussions ont porté sur la manière dont la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), l'initiative commerciale la plus ambitieuse de l'Afrique, pourrait servir de véhicule pour la croissance économique et la durabilité environnementale, positionnant le continent comme un leader de la transition verte mondiale.

Selon un communiqué de presse, lors de son allocution d'ouverture, le Professeur Benedict Oramah, Président d'Afreximbank et du Conseil d'administration de la Banque a déclaré : «Dr Babacar Ndiaye était très préoccupé par les menaces à long terme que le changement climatique fait peser sur l'humanité. Un jour, il a dit : « Le changement climatique est la plus grande menace pour le développement, en particulier en Afrique, où des millions de personnes dépendent de l'environnement pour leurs moyens de subsistance... la transformation économique de l'Afrique ne peut se faire sans s'attaquer au changement climatique. ».

Selon M. Oramah, la réflexion du Dr Ndiaye sur l'impact du changement climatique était pertinente et d'une grande profondeur intellectuelle. « Mais » il est décevant de constater que le débat mondial sur le climat s'est tellement concentré sur la réduction des émissions que la question de l'atténuation de son impact sur l'Afrique et les autres pays en développement a toujours été reléguée au rang de note de bas de page. Un appel à la décarbonisation de l'Afrique, qui ne s'est même pas carbonisée, constitue une sérieuse menace pour le développement socio-économique d'un continent riche en gaz, qui compte au moins six cents millions de personnes sans électricité.

Dr Rania A Al-Mashat, Ministre de la Planification, du Développement Economique et de la Coopération internationale, République arabe d'Égypte a déclaré que si « le continent africain est le moins responsable des émissions de carbone, il supporte le plus gros fardeau en termes de financement du changement climatique pour les besoins de développement - tels que la sécurité alimentaire et hydrique, et l'accès à l'énergie. ».

Elle a appelé à une collaboration accrue avec les parties prenantes nationales et internationales : « Nous devons travailler ensemble ; nous devons apporter les expériences d'autres pays afin que l'Afrique puisse avancer en matière de développement et de croissance économique durable ».

Dans son message de bonne volonté, Mme Amina J. Mohammed, Vice-Secrétaire générale des Nations Unies et Présidente du Groupe des Nations Unies pour le développement durable, a parlé de la fenêtre qui se referme rapidement pour prévenir les pires impacts du changement climatique. Elle a évoqué le fait que de nombreux pays africains sont embourbés dans la dette, exacerbée par des crises prolongées qui ont peu accès à des financements concessionnels à long terme pour investir dans le développement durable.

« Avec un accès adéquat aux ressources financières à un coût raisonnable, les énergies renouvelables peuvent dynamiser de manière considérable les économies, développer de nouvelles industries, créer des emplois et stimuler le développement, notamment en atteignant les plus de 600 millions d'Africains qui vivent sans accès à l'électricité », a déclaré Mme Mohammed.

Elle a également souligné l'importance de privilégier les politiques inclusives qui autonomisent les femmes et les jeunes dans le cadre de la construction d'économies résilientes au changement climatique.