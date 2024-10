Maroc: Développement d'une agriculture durable au Maroc - Bpifrance et le Groupe Ocp renforcent leur partenariat stratégique

Bpifrance, l'Agence française de développement (Afd) et le Groupe Ocp annoncent la signature d'un protocole d'accord visant à renforcer leur partenariat ambitieux pour accompagner la décarbonation du tissu industriel marocain et le développement d'une agriculture durable, inclusive et respectueuse de l'environnement et de la biodiversité, au service de la sécurité alimentaire du continent africain.

Selon un communiqué de presse, en présence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président de la République française, Emmanuel Macron, la signature du protocole d'accord par Mostafa Terrab, Président-Directeur général du Groupe Ocp, et Isabelle Bébéar, Directrice des Affaires internationales et européennes chez Bpifrance, s'est déroulée le 28 octobre à Rabat, dans le cadre de la visite d'État du Président français au Maroc. Ce partenariat, s'inscrivant pleinement dans le cadre des plans stratégiques des trois entités signataires, vise à soutenir, via l'utilisation d'outils de financement, d'investissement et de garanties, des projets stratégiques développés par le Groupe OCP en collaboration avec des entreprises françaises.

Selon le communiqué, ce protocole d'accord porte également sur la création d'un fonds d'investissement de 50M€ par Bpifrance et InnovX, filiale de l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), elle-même détenue par la Fondation Ocp, visant à investir dans des fonds soutenant des start-ups, Pme et Eti innovantes en Afrique dans les secteurs agricoles et agroalimentaires ainsi que dans les énergies vertes.

En lien avec ce fonds, Bpifrance et InnovX pourront également étudier la possibilité d'accompagner en co-investissement des startups et PME innovantes de leurs écosystèmes respectifs pouvant contribuer à la stratégie du plan d'investissement vert du Groupe Ocp par le biais de collaborations technologiques avec les différentes entités de l'écosystème du Groupe Ocp (InnovX, UM6P, etc.) sur des verticales ciblées au Maroc (hydrogène vert, carbon farming, stress hydrique, etc.).

« Capitalisant sur le succès d'un premier programme conjoint dédié au plan hydrogène vert porté par InnovX, filiale de l'UM6P engagée dans le développement d'entreprises et d'écosystèmes innovants et durables, Bpifrance renforcera sa collaboration avec l'ensemble du Groupe OCP afin d'aboutir à un partenariat global au bénéfice de la stratégie d'investissement vert du Groupe Ocp. Cette coopération se fera notamment, via le déploiement du programme « Connect », porté par la direction Export de Bpifrance : un dispositif visant à renforcer les partenariats entre le Groupe Ocp et des entreprises françaises, notamment dans la mise en oeuvre de sa stratégie de décarbonation industrielle », explique-t-on dans le communiqué.

Isabelle Bébéar, Directrice des Affaires internationales et européennes chez Bpifrance a déclaré : « La signature de ce protocole d'accord est une pierre de plus qui vient fortifier le partenariat bilatéral franco-marocain sur deux filières stratégiques communes : la sécurité alimentaire et la décarbonation du tissu industriel au Maroc et plus largement en Afrique. En capitalisant sur nos domaines d'expertise respectifs avec le Groupe OCP, acteur majeur dans la région, nous serons en mesure de développer des programmes concrets en faveur de ces enjeux stratégiques et au profit de nos entreprises. ».

Mostafa Terrab, Président-Directeur général du Groupe Ocp a pour sa part ajouté : «Ce partenariat marque une nouvelle étape dans notre engagement commun pour renforcer la souveraineté alimentaire et accélérer la transition énergétique de l'Afrique. Ensemble, nous mettons en place des solutions novatrices qui bénéficieront à la fois aux producteurs agricoles et aux industriels, tout en respectant les objectifs de durabilité. En alliant l'expertise et les ressources du Groupe Ocp, de Bpifrance et de l'Afd, nous ouvrons de nouvelles perspectives pour une croissance inclusive, durable et résiliente en Afrique. ».