Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Mgr Sikuli déplore les diverses exactions de combattants Wazalendo

L'évêque du diocèse catholique de Butembo-Beni (Nord-Kivu), Mgr Melchisédech Sikuli Paluku a déploré, mercredi 30 octobre, les diverses exactions des combattants Wazalendo à travers cette province.

Le constat de ce prélat catholique intervient pendant que ces hommes armés dits patriotiques sont accusés des actes récurrents de torture, de meurtre et de vol à Beni, Butembo et Lubero.

Mgr Melchisédech Sikuli Paluku a ainsi demandé aux autorités du pays d'apporter des éclairages sur la situation de ces « Wazalendo », visibles dans plusieurs villes et localités du Nord-Kivu.

Il a rapporté que leur comportement exacerbe l'insécurité dans la région.

« C'est comme s'il y avait Wazalendo et Wazalendo. Il faut que tout cela soit clarifié pour éviter des situations troubles. Qu'on ne continue pas d'exacerber les situations ; qu'on s'occupe tous d'un même problème », a exhorté ce serviteur de Dieu.

Il a en outre appelé les Congolais à se serrer les coudes pour faire face à rébellion qui menace le pays :

« Je crois que c'est cela qui devait nous unir d'avantage et chercher des voies et moyens pour lutter et résister à cette rébellion de la manière qu'il faut. Mais non, pas en créant encore des tensions dans les villes et les cités dont on n'aurait pas besoin et qui pourraient favoriser la croissance de l'insécurité et conduire les gens à vivre dans des situations inconfortables ».

Radio Okapi n'a pas pu avoir la réaction des FARDC à ce sujet.