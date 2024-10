Sénégal: Formation école-entreprise - 5 000 jeunes techniciens à former d'ici 2050

Une convention de partenariat liant les ministères de la Formation professionnelle et de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, visant à former des techniciens répondant aux besoins du marché dans les secteurs du pétrole et des mines, a été signée hier, mercredi 30 octobre 2024, à Dakar.

Dans le cadre de la mise en œuvre de son nouveau référentiel économique, « Sénégal Vision 2050 », le Sénégal mise sur la qualité de ses ressources humaines. À cet égard, le ministère de la Formation professionnelle s'est vu assigner l'objectif de former « 700 000 jeunes techniciens d'ici 2025 et 5 000 000 d'ici 2050 », a déclaré le ministre de la Formation professionnelle, Amadou Moustapha Ndieck Sarré, lors de la signature de cette convention de partenariat avec le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Selon lui, « nous avons décidé de conclure des conventions avec divers ministères, et le premier ministère sur lequel nous avons jeté notre dévolu est celui de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, dirigé par le ministre Birame Souleye Diop, qui a réagi rapidement. Cela justifie donc cette signature », a-t-il expliqué.

À l'en croire, « le capital humain occupe une place centrale dans la mise en oeuvre de 'Sénégal Vision 2050', et le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines joue un rôle crucial en matière de techniciens qualifiés, capables de répondre aux besoins en main-d'oeuvre de ces secteurs stratégiques ».

Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a salué ce partenariat signé avec son ministère, en parfaite cohérence avec les objectifs du nouveau référentiel économique « Sénégal Vision 2050 ». Il a affirmé : « En apposant notre signature sur ce document, nous engageons notre responsabilité quant au respect des clauses de cet accord. Les deux ministères vont travailler de concert pour identifier les méthodes, moyens et compétences nécessaires à l'insertion professionnelle et à l'employabilité des jeunes. »

Il est évident que le pays dispose d'une jeunesse dynamique mais qui peine à s'insérer professionnellement, en raison d'une formation souvent inadéquate. À ce titre, Birame Souleye Diop a annoncé qu'un des partenaires de son ministère, Vivo Energy Sénégal, filiale de Shell, s'est engagé à devenir le mentor de jeunes Sénégalais dans le domaine de l'expertise pétrolière et gazière.

« Vivo Energy Sénégal s'est engagé à prendre en charge la formation professionnelle de 5 jeunes Sénégalais chaque année, et ce pour plusieurs années », s'est réjoui le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Cette dynamique est bien amorcée, et nous entendons la poursuivre en étroite collaboration avec nos partenaires. Si cet engagement se concrétise, j'ose espérer que d'ici 5 ans, nous compterons 450 ingénieurs dans ces domaines.