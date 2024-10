Sénégal: Dalal Jam - Vers l'ouverture d'un centre public de procréation médicalement assistée

Le docteur Moustapha Thiam, président de la Société sénégalaise de fertilité, a confirmé mercredi la mise en service d'ici à trois mois d'un premier centre public de procréation médicalement assistée au sein de l'hôpital Dalal Jam de Guédiwaye, une commune de la région de Dakar.

"L'hôpital Dalal Jaam abrite un centre qui va bientôt démarrer dans les mois à venir la fécondation in vitro. Le matériel est installé", a déclaré M. Thiam, gynécologue et obstétricien de formation.

Intervenant lors d'un panelde haut niveau organisé à Dar es Salam (Tanzanie), le président de Société sénégalaise de fertilité a précisé que ce centre "sera le premier centre de procréation médicalement assistée dans le public", la prise en charge de l'infertilité n'étant pratiquée jusque-là que dans le privé.

Il a expliqué que la Conférence annuelle de Merck de 2018 a été un déclic. Il souligne que "les autorités ont pris conscience de la nécessité de prendre en charge cette question dans le public".

Il intervenait lors d'un panel de haut niveau intitulé : "12 années de programme de développement et de partenariat dans le cadre de la transformation du paysage des soins aux patients et du renforcement des capacités de soins de santé en Afrique et au-delà".

Ce panel s'est tenu à Dar es Salam (Tanzanie) en marge de la 11ème conférence annuelle de la Fondation Merck, qui se tient mardi et mercredi en Tanzanie.

Il estime que "la prise en charge de l'infertilité n'est pas que la fécondation in vitro".

"Nous avons formé des gynécologues, des embryologistes, des spécialistes pour pouvoir démarrer la prise en charge de l'infertilité au Sénégal. Nous avons pris l'option de commencer et d'installer de petites unités de prise en charge de l'infertilité dans les régions. Nous en avons pour le moment trois unités fonctionnelles", a-t-il informé.

Il a signalé que des médecins ont été identifiés et engagés, assurant que les trois unités installées "fonctionnent et font des résultats".

Depuis plusieurs années, la Fondation Merck déroule avec les Premières Dames d'Afrique une campagne dénommée "Merck More than a mother" (plus qu'une mère) et qui vise à briser la stigmatisation autour de l'infertilité en Afrique.