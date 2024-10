Tunisie: Zarzis - Accès aux services administratifs - Toujours la même rengaine !

Pas un jour ne passe sans que l'on ne vive un calvaire quotidien nommé administration. A l'heure du numérique, il est anormal de mettre toute une journée ou presque pour avoir accès à des services administratifs souvent en panne.

La commune de Zarzis-Sud est sur le pas de la Steg, la Sonede et l'Onas, dont la prestation de services est loin de satisfaire les citoyens. En effet, malgré la dissolution du conseil municipal, c'est toujours le statu quo.

Dernièrement, pour obtenir un extrait de naissance à l'arrondissement municipal de Souihel, il faut patienter parce que l'imprimante est en panne ou bien il n'y a pas de réseau, nous dit-on. Cela peut arriver tous les jours avec des va-et-vient sans parvenir à avoir ce qu'on demande. Bizarre et inexplicable !

Trottoirs occupés

Un peu plus loin, à l'arrondissement municipal de Hassi-Jerbi, Zarzis-Nord, une fois servi, l'employé laisse dire : «C'est la première et la dernière parce que tu viens d'une autre commune». En outre, les constructions anarchiques n'ont pas l'air de finir, en l'absence de contrôle de l'Apal et du ministère de l'Equipement.

Par ailleurs, l'occupation du trottoir par les chaises des cafetiers, les marchandises en tous genres devant les boutiques oblige les passants et les écoliers à emprunter la chaussée. La taille des arbres a embelli le paysage de la route principale certes, mais la collecte des ordures et l'aménagement des endroits où se tiennent les souks hebdomadaires des fruits et légumes s'avèrent aussi nécessaires.