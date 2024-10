Gabon: Le Président de la Transition en visite dans la ville d'Omboué

Le Président de la Transition, Président de la République Chef de l'État, accompagné des membres du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions, et des membres du Gouvernement, poursuit son périple dans la province de l'Ogooué-Maritime avec une visite marquante dans les villes d'Omboué, de Ndougou et dans le département d'Etimbwé.

Dans le cadre de la politique de proximité mise en oeuvre pour répondre aux préoccupations des populations locales, le Chef de l'État a rencontré les populations de la ville d'Omboué, un engagement renouvelé pour le développement durable et l'inclusion des populations.

Au cours de cet échange, le délégué spécial de la Commune a exprimé la gratitude des habitants pour le renforcement en équipement sanitaire, notamment à travers la mise à disposition d'une ambulance, soulignant le rôle essentiel du Chef de l'État dans la dignité retrouvée des Gabonais et dans le développement durable de la région.

Le délégué spécial de la Commune a également exposé les besoins pressants des populations, parmi lesquels la poursuite de l'aménagement de la route Omboué-Youmbi, la réhabilitation des infrastructures éducatives, le renforcement des services administratifs et l'achèvement d'infrastructures clés telles que le complexe de pêche et le marché municipal.

Prenant la parole à son tour, le représentant des jeunes de la ville d'Omboué a salué l'engagement du Président de la République en faveur des jeunes. Ils ont ainsi exprimé leur souhait d'accéder à davantage de projets et de formations afin de participer activement à l'édification d'un Gabon moderne et prospère. Les jeunes ont mis en avant des attentes spécifiques notamment à travers le soutien pour l'entrepreneuriat, ainsi qu'un renforcement des Responsabilités Sociales des Entreprises (RSE) pour le développement communautaire.

Dans son discours, le Chef de l'État a réitéré sa volonté de répondre aux besoins locaux ,« Je suis ici pour honorer ma promesse et pour témoigner de l'importance que j'accorde à chacun d'entre vous et à vos attentes. » a t'il déclaré en les rassurant de prendre des mesures nécessaires pour améliorer leurs conditions de vie, affirmant que des projets réalisables verront ainsi le jour, et des dispositions concrètes ont déjà été prises pour améliorer l'offre sanitaire et les infrastructures locales.

En amont, le Président avait également visité la ville de Ndougou, où il a rencontré les populations et écouté leurs doléances, notamment autour de l'amélioration des routes, de l'électrification et du chômage. Le Chef de l'État a promis des actions rapides, avec l'arrivée d'une société dans les prochains jours afin d'entreprendre des travaux routiers.

Parmi les objectifs clés mis en avant, la construction de ponts pour relier les provinces de l'Ogooué-Maritime à celles de la Nyanga et de la Ngounié, un projet essentiel pour favoriser la mobilité et le développement économique de la région. En ce sens, il a souligné que le développement est une affaire collective, l'instauration d'un péage est nécessaire pour assurer l'entretien des routes.