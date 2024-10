Gabon: Le Président de la Transition en Visite dans le l'Ogooué-maritime

Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, qu'accompagnaient les membres du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) et des membres du Gouvernement, a effectué ce jour une visite d'envergure dans la province de l'Ogooué-Maritime où il a été chaleureusement accueilli par la population.

Dès son arrivée, le Chef de l'État s'est rendu au Terminal Pétrolier de Gamba, site stratégique récemment acquis par l'État gabonais à travers le rachat de la société Assala Energy en juillet dernier. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la consolidation de la souveraineté nationale sur les ressources énergétiques et la préservation de la biodiversité. Elle renforce le contrôle national sur les ressources énergétiques afin de maximiser les retombées économiques et sociales issues de ses richesses naturelles.

Cette rencontre marque un tournant décisif pour le secteur énergétique en général et pour la société nationale d'hydrocarbures en particulier. Pour l'Administrateur Directeur Général, Monsieur Marcellin Simba Ngadi, le Gabon a fait un pas décisif vers la réappropriation de sa richesse nationale après 67 ans.

Cet échange a été l'occasion pour les responsables de la société Assala Energy de mettre en lumière les projets majeurs à fort impact sociaux, économiques et environnementaux.

%

Ces projets permettront tout d'abord, l'électrification de la commune à travers l'approvisionnement des turbines de la Seeg par l'utilisation du fioul gaz de gamba, ensuite le traitement et recyclage des eaux de gisements par l'engagement de l'entreprise, ce processus permettra d'éviter leur rejet en mer, un geste fort dans l'alignement aux engagements climatiques, puis l'augmentation de la capacité de stockage et de chargement des pétroliers à travers la maintenance d'un réservoir de près de 200 000 barils.

Remerciant le Chef de l'État pour la confiance placée en eux, les responsables de ladite société ont renouvelé leur gratitude et leur engagement.

Saluant les efforts des travailleurs, le Président de la transition, les a exhortés à redoubler de rigueur et de travail pour relever les défis à venir.

«Nous devons bâtir une industrie pétrolière plus forte, plus résiliente et plus inclusive, qui place le développement de notre pays au coeur de sa mission» a déclaré le Chef de l'État.

Par ailleurs, le Chef de l'État s'est rendu au Centre de Biodiversité Smithsonian, actif au Gabon depuis 2001 et abritant la plus grande collection de spécimens en Afrique centrale, avec plus de 110 000 exemplaires. Cette rencontre avec l'équipe de conservation, fait suite aux échanges du Président de la République avec Madame Anna Feistner, Directrice Nationale du Programme de Biodiversité lors de leur rencontre en septembre dernier à Washington, et souligne l'engagement du Gabon pour la préservation de son patrimoine naturel et l'éducation des générations futures.

Enfin, le Président de la Transition a rencontré les populations de la localité de Gamba. Au cours de celle-ci, le Chef de l'État a reçu les symboles et attributs en sa qualité de chef de la nation, lui témoignant ainsi leur confiance.

Dans son allocution de bienvenue, Le Haut Représentant de la Commune de Gamba, a exprimé les défis auxquels la commune fait face tout en évoquant les questions de développement et les besoins pressants de la population et soulignant les attentes en matière d'infrastructures, de services publics et d'amélioration de la qualité de vie.

Saluant la pertinence des préoccupations, le chef de l'État a assuré les populations de la prise en compte de leurs attentes et a réaffirmé l'engagement de l'État à répondre, de manière progressive aux besoins exprimés.

A noter que durant ce séjour de 48h dans la province de l'Ogooué-maritime, le Chef de l'État prévoit une série de visites notamment dans les villes de Ndougou et Omboué.