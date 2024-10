Gabon: Vers l'élaboration d'une stratégie nationale pour promouvoir et développer le handisport au pays

Ce 30 octobre 2024, s'est ouvert un séminaire-atelier de contribution à une stratégie nationale de promotion et de développement du handisport au Gabon. L'objectif de cette rencontre en collaboration avec l'Unesco, est de doter le pays d'un véritable outil d'orientation stratégique et opérationnel en matière de promotion et du développement du handisport. Lequel sera arrimé aux normes nationales et internationales, de même qu'il répondra aux exigences du moment.

Il faut pratiquer le sport pour être en forme pour la vie. Le séminaire-atelier de contribution à une stratégie nationale de promotion et de développement du handisport au Gabon qui s'est ouvert à Libreville, s'inscrit dans le programme Fit for life (En forme pour la vie), programme de l'Unesco basé sur le sport. " Ce séminaire atelier marque une étape importante vers l'élaboration d'une stratégie nationale pour la promotion et le développement du handisport au Gabon. Nous tenons à féliciter l'ensemble des participants pour leur engagement et leur passion envers le sport" fait savoir Thierry Nzamba Nzamba, Représentant par intérim du bureau de l'Unesco au Gabon.

Le Représentant par intérim du bureau de l'Unesco au Gabon estime que : "le sport joue un rôle fondamental dans nos sociétés. Au delà de son caractère compétitif, il est le vecteur de valeurs universelles telles que l'esprit d'équipe, le fair-play, la discipline et le respect de l'autre. Il est également un pilier essentiel de la santé et du bien-être physique et mental. C'est pour cette raison que l'Unesco, en tant qu'agence spécialisée des Nations-Unies en charge de l'Education physique et du sport (EPS) oeuvre aux côtés des États membres dont le Gabon pour renforcer l'accès au sport pour tous".

%

Agnan Mbadinga, président du Comité intergouvernemental pour l'éducation physique et le sport (CIGEPS) n'a pas manqué d'indiquer que "si certaines lois sont prises au niveau du ministère des Affaires sociales, il n'existe qu'un seul service en charge du sport handicapé".

Le sport de masse est un puissant instrument pour promouvoir l'inclusion et rassembler les gens. Lorsqu'il est ciblé et fondé sur des valeurs, il peut avoir un impact positif sur la vie des personnes, en particulier celles se trouvant dans des situations vulnérables, telles que les personnes en situation de handicap.