Congo-Kinshasa: Cancer du sein - Le ministre de la Santé appelle à la mobilisation communautaire

L'appel du ministre d'Etat, ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, Samuel Roger Kamba, a été lancé récemment au cours d'une conférence dédiée à la sensibilisation des avocates au cancer du sein, dans la salle polyvalente de la Commission nationale des droits de l'homme, à Kinshasa.

Au cours de la conférence, l'accent a été mis sur trois thématiques cruciales : l'autopalpation comme outil de dépistage précoce, l'optimisation de la prise en charge post-opératoire et le droit à la santé, en insistant sur l'accès des femmes à des soins holistiques. Le ministre de la Santé a souligné l'importance d'un changement de paradigme face à la montée des maladies non transmissibles, notamment le cancer.

« Il y a un changement dans notre épidémiologie où les maladies non transmissibles, parmi lesquelles le cancer, prennent un poids de plus en plus important », a indiqué Samuel Roger Kamba. Il a également rappelé que la sensibilisation et le dépistage précoce sont essentiels pour lutter efficacement contre cette maladie. « Il n'y a pas de fatalité au cancer. Il ne faut pas avoir peur de chercher la solution quand on a un soupçon », a exhorté le ministre d'Etat, ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale. Il a partagé des histoires inspirantes de guérison grâce à un dépistage précoce, encourageant ainsi les participantes à privilégier cette approche.

Intégration du cancer dans la CSU

Dans le cadre de l'amélioration de l'offre de soins, Samuel Roger Kamba a évoqué les défis auxquels le gouvernement doit faire face : le développement de l'offre de soins et l'accessibilité à ceux-ci. Le fonds de solidarité est l'une des structures mises en place pour répondre à ces deux enjeux. Il a, par ailleurs, réaffirmé l'engagement de son ministère à intégrer le cancer dans la couverture santé universelle (CSU), conformément aux souhaits du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soulignant que « le droit à la santé ne doit pas dépendre des moyens dont on dispose, sinon c'est un privilège ».

La conférence a également été l'occasion de rappeler l'importance des relations sociales dans le traitement des maladies chroniques. Le ministre a affirmé que « quand nous sommes très positifs face à la maladie, nous faisons déjà un grand pas vers la guérison ». En conclusion, il a appelé à une mobilisation collective pour garantir que chaque femme ait accès à des soins de santé adéquats, déclarant : « Nous devons organiser la solidarité nationale de telle sorte que le jour où une personne est dans le besoin, elle trouve une réponse».

Cette conférence s'inscrivaitt dans une démarche continue de sensibilisation et de prévention, visant à réduire l'impact du cancer du sein et à promouvoir le droit à la santé pour toutes.