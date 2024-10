Maroc: Le Général de Corps d'Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud reçoit le Chef d'Etat-Major des Forces Armées Émiraties

Rabat — Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d'Armée, Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, a reçu, jeudi à Marrakech, le Général de Division Issa Saif bin Ablan Al Mazrouei, Chef d'Etat-Major des Forces Armées des Emirats Arabes Unis, en marge de sa participation au Salon International de l'Aéronautique et du Spatial "Marrakech Air Show 2024".

Lors de cette entrevue, les deux responsables se sont, par ailleurs, félicités du niveau de cette coopération, tout en réitérant leur volonté de la renforcer davantage, conformément à la volonté suprême des dirigeants des deux pays frères, les Émirats Arabes Unis et le Royaume du Maroc, indique un communiqué de l'Etat-Major Général des FAR.

Les discussions entre les deux responsables ont porté sur les liens profonds et historiques qui lient les deux pays frères et sur la coopération bilatérale, notamment, dans les domaines de la formation, l'échange de visites et d'expertise ainsi que l'industrie de défense.

La coopération entre les FAR et les Forces Armées Émiraties remonte à 1980, année de la signature du premier accord militaire. Elle a été renforcée par l'accord-cadre signé au mois de mai 2006.