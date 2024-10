Maroc: Installation du nouveau gouverneur de la province de Driouch

Driouch — Le ministre de l'Equipement et de l'eau, Nizar Baraka, a présidé, mercredi, la cérémonie d'installation de M. Abdeslam Frindou, que SM le Roi Mohammed VI a nommé gouverneur de la province de Driouch.

Dans son allocution lors de cette cérémonie, marquée par la lecture du Dahir de nomination, M. Baraka a félicité le nouveau gouverneur pour la confiance placée en lui par le Souverain, notant que son parcours distingué et sa riche expérience au sein de l'administration territoriale dans différentes provinces, constituent une valeur ajoutée pour cette province qui jouit de la Haute sollicitude de SM le Roi Mohammed VI.

Le ministre a souligné que l'expérience professionnelle de M. Frindou le qualifie pour poursuivre la mise en oeuvre avec succès des chantiers et projets du programme de développement territorial dans la jeune province de Driouch (créée en 2009), considérée comme l'une des zones territoriales les plus prometteuses eu égard à ses atouts naturels, notamment touristiques, ainsi que les potentialités de la pêche maritime et de l'économie bleue.

M. Baraka a noté que la province de Driouch, grâce à ses diverses potentialités, est considérée comme un espace territoriale attractif pour les investissements, et prédisposé pour un décollage économique, en raison de sa proximité géographique avec le port de Nador West Med, qui constituera un pilier central pour un développement économique global et intégré et pour assurer la dignité et la prospérité aux habitants de la province.

Il a ajouté que le pari aujourd'hui est de renforcer les infrastructures de base, de désenclaver la province pour accompagner la nouvelle charte de l'investissement, et de trouver des solutions aux différents défis qui entravent le développement durable de la province, notamment la succession des années de sécheresse et la pénurie d'eau, en particulier dans le monde rural.

D'autre part, M. Baraka a souligné que le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, se distingue aujourd'hui par un développement humain et un programme de protection sociale, qui ont reçu des éloges internationaux, soulignant que leur mise en oeuvre au niveau territorial dépend du rôle central et efficace des gouverneurs des provinces.

A cet égard, le ministre a appelé à un engagement sans faille pour remédier au déficit social, en achevant la mise en oeuvre du chantier de généralisation de la protection sociale, qui constitue un pilier fondamental du modèle de développement du Maroc, et en contribuant à la réalisation de la justice spatiale, afin d'entourer de l'attention nécessaire la mise à niveau des infrastructures et des équipements collectifs et d'aider les citoyens à programmer des projets dans ce domaine selon l'approche participative.

Par la même occasion, M. Baraka a fait part de sa considération pour les efforts et les services rendus par l'ancien gouverneur, Mohamed Rochdi, à la province qui connaît une dynamique de développement durable à la faveur des nombreux projets et investissements lancés au cours de la dernière décennie, appelant, dans ce sens, l'ensemble des acteurs et parties prenantes à redoubler d'efforts et à aider le nouveau gouverneur pour parvenir au développement escompté dans la province.

La cérémonie d'installation du nouveau gouverneur s'est déroulée en présence notamment du wali de la région de l'Oriental, gouverneur de la préfecture d'Oujda-Angad, Khatib El Hebil, et des représentants du corps de la magistrature, des conseils élus et des organisations de la société civile, ainsi que des personnalités civiles et militaires.