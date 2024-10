Tunisie: Le Chef du gouvernement préside la sixième réunion de Conseil supérieur de l'investissement - Cap sur l'encouragement de l'investissement

Lever les obstacles et surmonter les difficultés rencontrées par les projets d'investissement et renforcer les capacités des entreprises économiques pour parvenir à un développement durable, inclusif et équitable

Dans le cadre du suivi de l'exécution des projets d'investissement à dimension stratégique, le Chef du gouvernement, M. Kamel Maddouri, a présidé hier, mercredi 30 octobre, au Palais du gouvernement à La Kasbah, la sixième réunion du Conseil supérieur de l'investissement pour l'année 2024.

En application des recommandations du Président de la République, le Chef du gouvernement a souligné, à l'ouverture du Conseil, la poursuite de tous les efforts pour lever les obstacles et surmonter les difficultés rencontrées par les projets d'investissement, ainsi que le renforcement des capacités des entreprises économiques pour parvenir à un développement durable, inclusif et équitable.

Le Conseil a examiné un projet de développement d'un pôle intégré de développement dans la ville de Tabarka, dans le gouvernorat de Jendouba, en plus des mesures visant à surmonter les difficultés administratives pour un projet dans le domaine de la recherche scientifique et de l'innovation dans le secteur pharmaceutique établi au pôle technologique de Sidi Thabet, ainsi qu'un projet de développement de la production de semences dans le gouvernorat de Kairouan.

Le Conseil a également adopté une nouvelle grille d'évaluation pour les projets d'importance nationale, visant à apporter plus de transparence aux critères appliqués, tout en tenant compte des priorités des politiques publiques, notamment l'engagement des entreprises dans la responsabilité sociétale et les chaînes de valeur mondiales, leur capacité à créer des emplois et à orienter le soutien public vers les investissements dans les secteurs à forte valeur ajoutée.