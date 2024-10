Outre les représentations théâtrales qui se tiendront entre la salle du 4e Art et le Palais du Théâtre à Halfaouine, le programme prévoit les 9 et 10 novembre 2024 un colloque intitulé « Le Théâtre tunisien et ses nouveaux enjeux créatifs». Les débats y seront axés sur quatre thèmes principaux : « Le théâtre et ses nouveaux contenus», « Le théâtre et l'avenir», « L'écriture théâtrale et les nouvelles dramaturgies» et «La critique théâtrale à travers le prisme des créateurs».

Le Théâtre national tunisien (TNT) a organisé, le 29 octobre au 4e Art à Tunis, une conférence de presse pour annoncer le lancement de la 2e édition du festival national du théâtre tunisien, « Les Saisons de la création» prévue du 7 au 14 novembre 2024.

Comme l'a souligné le directeur général du TNT, Moez Mrabet, ce festival qui est consacré exclusivement aux productions théâtrales tunisiennes, est une sorte de restitution symbolique de l'ancienne manifestation «La semaine du théâtre tunisien».

Il était question à cette occasion qui a vu la présence d'un bon nombre de journalistes, de représentantes de la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (Faba) et de Microcred SA, partenaires du TNT et du festival, ainsi que de l'acteur et homme de théatre Raouf Ben Amor qui préside le jury de la compétition du festival et le dramaturge Noureddine Ouerghui, de dévoiler la programmation de cette nouvelle édition, mais aussi les nouveautés et autres réalisations du TNT au menu de cette saison.

%

De nouveaux espaces voient le jour au sein du TNT et d'autres ont été réhabilités et seront fonctionnels pour cette année, annonce Moez Mrabet.

Il est question, entre autres, d'une médiathèque qui constituera aussi un espace de rencontre avec et entre des professionnels du théâtre et des étudiants, d'un espace d'exposition, de la restauration d'espaces du Palais du Théâtre de Halfaouine, dont la grande salle qui va abriter les spectacles en compétition du festival et un auditorium qui sera prêt pour la prochaine édition.

Mrabet a aussi parlé d'un projet de numérisation des archives du TNT, d'un ouvrage prêt à être édité, comme il l'a souligné, sur les 40 ans de cette institution. Il a, également, exprimé le souhait de reprendre la revue « Fadhaet masrahia» (Espaces théâtraux).

Revenons aux «Saisons de la création». Cette deuxième édition, à l'instar de la 1ère édition organisée l'année dernière à la même date à l'occasion du 40e anniversaire de la création du TNT (1983-2023), compte dans sa programmation quinze oeuvres (produites entre décembre 2023 et octobre 2024).

Les oeuvres en compétition, choisies parmi 30 dossiers de candidatures déposés, seront en lice pour les prix d'un montant global de 80 000 dinars, et qui se répartissent comme suit : Prix de la mise en scène, Prix du texte théâtral, Prix de la scénographie, Prix de l'interprétation féminine et le Prix de l'interprétation masculine. Chaque prix est doté de 10 000 dinars. Quant au prix collectif «Le Grand Prix pour la création théâtrale tunisienne», il est doté d'une valeur de 30 000 dinars.

La commission de visionnage et de sélection présidée par le journaliste Lotfi Arbi Snoussi compte parmi ses membres Sonia Zarg Ayouna, Taoufik El Ayeb et Seif Ferchichi. Quant au jury présidé par Raouf Ben Amor, il réunit Abdelwahed Mabrouk, Souad Ben Slimane et Basma Ferchichi.

Outre les représentations théâtrales qui se tiendront entre la salle du 4e Art et le Palais du Théâtre à Halfaouine, le programme prévoit les 9 et 10 novembre 2024 un colloque intitulé « Le Théâtre tunisien et ses nouveaux enjeux créatifs». Les débats y seront axés sur quatre thèmes principaux : «Le théâtre et ses nouveaux contenus «, « Le théâtre et l'avenir», « L'écriture théâtrale et les nouvelles dramaturgies» et « La critique théâtrale à travers le prisme des créateurs».

Au menu également des master-classes (6 novembre) autour des thèmes suivants : «Photographie de théâtre» (Kais Ben Farhat), «Captation et film de théâtre» (Nidhal Guiga) et «Ecriture, analyse et critique théâtrale» (Faouzia Mezzi).

Le TNT, en collaboration avec Faba, décernera des prix d'encouragement aux meilleurs participants de ces ateliers, dotés d'un montant global de 4 500 dinars (1 500 dinars pour chaque prix).

Une exposition photographique de Kais Ben Farhat intitulée « Monologue / Monochrome» se tiendra, au 4e Art, tout au long du festival. Commissionnée par Amira Zili, cette exposition documente plusieurs pièces tunisiennes sur une période de huit ans.

La liste des 15 oeuvres sélectionnées pour la compétition de cette deuxième édition du Festival national du théâtre tunisien «Les saisons de la création » :

1 « Kaat Intidhar » (Salle d'attente)- Gouna

Production : Centre des arts dramatiques et scéniques de Médenine

Texte et mise en scène : Farhat Debch

2/ « Othello et après... »

Production : Centre culturel international de Hammamet (Ccih)

Mise en scène : Hammadi Louhaïbi et Texte : Boukthir Douma

3/ « Raksat Samaa » (Danse céleste)

Production : Théâtre national tunisien

Texte et mise en scène : Taher Issa Ben Larbi

4/ « Taht Edhaght » (Sous pression)

Production : Centre des arts dramatiques et scéniques du Kef

Dramaturgie et mise en scène : Rayan Kairaouani

5/ « Bila Onwen » (Untitled)

Production 2024 du Centre des arts dramatiques et scéniques de l'Ariana avec une subvention du ministère des Affaires culturelles

Texte et dramaturgie : Marwa Manai d'après le journal de Sarra Jerbi

6/ « El Bakkhara » (Toxic Paradise)

Production : Théâtre de l'Opéra de Tunis et le Pôle Théâtre et arts scéniques

Scénographie et mise en scène : Sadok Trabelsi , texte : Elyes Rebhi

7/ « El Baouaba 52 » (Portail 52 )

Production : Théâtre des Gens, avec une subvention du ministère des Affaires culturelles

Mise en scène : Dalila Meftahi et texte : Donia Mnassriya

8/ « Louzina » (L'usine)

Production : El Teatro

Mise en scène: Haykel Rahali

9/« Asfour Janna » (Innocence)

Mise en scène : Houssem Sahli

Texte : Fawzi Ben Hafsa et production Houssine Ben Abdelkrim

10/ « Wasaya Eddik » (Recommandations du Coq)

Production Clandestino Prod

Dramaturgie et mise en scène : Walid Dghisni et texte : Mounir Amari

11/ « Rawdhat El Ocheq » (Le Jardin des amants)

Texte et mise en scène : Moez Achouri

12/ « Om El Bolden » (La Mère des pays)

Texte : Ezeddine Madani

Scénographie et mise en scène : Hafedh Khalifa

13/ Pellicule « Chkoun » (Qui)

Production : Théâtre Aïn

Mise en scène et interprétation: Mohamed Chaouki Khouja et Nedra Toumi

14/ « iItiraf » (Confession) :

Production : « Roua » pour la Production artistique

Dramaturgie et mise en scène : Mohamed Ali Saï

15/ « Wahed » - « Quelqu'un »

Production : Plaisir Production et Distribution avec une subvention du ministère des Affaires culturelles

Texte et mise en scène : Marouane Missaoui