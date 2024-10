Tunisie: L'ESS jouera l'EST ce dimanche - Seule une victoire fera plaisir !

Pour Mohamed Mkacher et les supporters étoilés, le mot d'ordre adressé aux joueurs est des plus clairs : la victoire et rien que la victoire, impérative au vu du classement actuel de l'équipe.

Une 11e place au classement, une seule victoire, deux matchs nuls, trois défaites et seulement 5 points au compteur : l'Etoile du Sahel est bien loin de son niveau habituel. Par ailleurs, la dernière sortie à domicile pour le compte de la 5e journée a été ponctuée par une défaite devant le Stade Tunisien. La contre-performance de trop qui a conduit Hammadi Daou vers la porte de sortie. Son successeur, le revenant Mohamed Mkacher, aurait sans doute aimé avoir un meilleur résultat lors de la première sortie officielle à la tête de l'équipe que de se contenter de tenir en échec l'ESM à Métlaoui. Un nul vierge qui témoigne de la stérilité de l'attaque étoilée.

Après ce résultat nul, Mohamed Mkacher n'a pas été tendre envers ses joueurs, affirmant que ceux qui ne se dépenseront pas sur le terrain et qui ne mouilleront pas le maillot n'auront pas de place dans ses choix. Pour l'explication de dimanche contre l'EST, les joueurs sont avertis : seule la victoire compte pour sortir l'équipe du bas du tableau. Gagner le classico, c'est aussi la meilleure recette pour regagner l'estime des supporters et lever, par la même occasion, le signe indien face à l'adversaire.

Le public au rendez-vous

Cela fait des années que les entraînements n'ont pas été ouverts au public, par choix des anciens responsables du club, nous confie-t-on du côté de Sousse. Un choix des anciens dirigeants, mais pas celui de Zoubeir Baya qui a décidé de rouvrir les entraînements au public. En ce sens, la séance d'entraînement d'avant-hier a été ouverte aux supporteurs étoilés. Par ailleurs, ces derniers ont répondu présents, venant encourager massivement les joueurs pour leur remonter le moral. Une manière pour leur mettre aussi de la pression positive et leur rappeler à quel point le classico face à l'EST a son lot d'importance et que leur salut passe par une victoire.

Seul Dagdoug manque à l'appel

En prévision de l'explication de dimanche contre l'EST, Mohamed Mkacher disposera d'un effectif au complet, exception faite de Houssem Dagdoug, convalescent suite à l'opération chirurgicale qu'il a subie à cause d'une lésion méniscale. Dagdoug doit observer, par ailleurs, un mois de repos.

Pas d'autres absences à déplorer pour cause de blessure ou de suspension.

L'effectif étoilé entre anciens et nouveaux sera là pour convaincre Mkacher.

L'explication de dimanche contre l'EST ne sera pas de tout repos face à un adversaire qui, lui non plus, n'est pas au meilleur de sa forme, restant également sur un match nul précédé par une défaite. Un classico qui promet d'être très disputé entre deux protagonistes qui n'aspirent qu'à une seule chose : retrouver le chemin des victoires.