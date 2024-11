Madagascar: Technologie de sécurité - L'entreprise R2S est le distributeur officiel de la marque HIKVISION

Récemment créée cette année, l'entreprise R2S ambitionne d'être le leader dans le domaine de la distribution des équipements de sécurité et informatiques à Madagascar.

HIKVISION, le numéro Un mondial en matière de fabrication des produits et solutions de sécurité et IOT, a décidé de nouer un partenariat avec l'entreprise R2S. Cette nouvelle entité devient ainsi le distributeur officiel de la marque HIKVISION sur tout le territoire national. Un événement a ainsi été organisé le mercredi 30 octobre 2024 à l'hôtel Colbert en vue de mettre en avant cette marque internationale très connue dans le domaine de la technologie de sécurité.

Parmi les produits présentés, on peut citer, entre autres, le système de surveillance intelligent, le système de contrôle d'accès, le système d'alarme intrusion, le système de réseau et les écrans à l'intérieur et à l'extérieur destinés à la publicité et au marketing. Les solutions de visio-conférence, le système de gestion des parkings et les solutions avancées pour les industriels opérant entre autres dans le secteur minier, sont également exposés dans le cadre de cet événement. Avec toutes ces catégories de produits technologiques adaptés aux différents besoins des clients finaux, l'entreprise R2S se positionne ainsi comme un acteur incontournable dans la distribution technologique et de solutions de sécurité.

Démonstrations de solutions de sécurité

« Cet événement est dédié à célébrer notre partenariat avec HIKVISION tout en réunissant nos partenaires revendeurs notamment les intégrateurs et les installateurs ainsi que les clients finaux pour une présentation des produits et solutions HIKVISION. Les invités auront l'opportunité d'assister à des démonstrations de solutions de sécurité, de réseau, d'IOT et de gestion d'entreprise, toutes signées HIKVISION », a fait savoir Mialy Ravatomanga, Directeur général de l'entreprise R2S.

Et lui de préciser que le slogan de son entreprise est « distributeur 3.0 » et réunit trois acteurs, à savoir le grossiste qui n'est autre que R2S, les revendeurs comptant actuellement une soixantaine répartis dans tout Madagascar et les clients finaux. « Même si on est une société nouvellement créée, on sent que cela s'annonce bien car on a reçu un retour très positif de la part de nos intégrateurs et installateurs partenaires. L'intégrité et le respect de la chaîne de distribution constituent d'ailleurs nos valeurs fondamentales », a exprimé ce jeune entrepreneur.

Solutions technologiques les plus poussées

Il faut savoir que les secteurs d'expertise de la marque HIKVISION sont entre autres, les TICS tels que le call center, les hôtels, le Bâtiment et Travaux Publics, les mines, les écoles intelligentes, le secteur public et la création des villes sécurisées et intelligentes.

« Je suis venu à Madagascar pour apporter une assistance technique à l'équipe de R2S. Nos produits et solutions technologiques sont les plus poussés au niveau mondial étant donné que la moitié des 60 000 employés au sein de HIKVISION travaillent dans le domaine de la Recherche et le développement. C'est pourquoi, nous sommes qualifiés de leader mondial de la technologie de sécurité. En outre, on est très heureux aujourd'hui d'avoir un vrai distributeur à Madagascar en l'occurrence R2S qui a un réseau d'installateurs et d'intégrateurs présents sur toute l'île, pour la digitalisation et sécurisation de Madagascar », a souligné Haydar Mahadooa, l'ingénieur représentant HIKVISION au niveau de la région Océan Indien.