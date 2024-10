Madagascar: Billard / Championnats du Monde - Dernière tentative d'obtention de visa pour la délégation malgache

Madagascar se prépare à participer pour la deuxième fois aux Championnats du Monde de Blackball, prévus du 2 au 10 novembre à Malte.

Cette « IBF TAOM 2024 WORLD » représente une étape cruciale pour l'équipe malgache, qui s'efforce de surmonter des défis administratifs majeurs. L'équipe sera constituée de onze joueurs locaux, renforcés par trois membres expatriés notamment David Cadet, Princy Marolahy Chan et Fabiola. Cependant, la route vers le tournoi s'est avérée complexe. Après deux refus de visa, la délégation a effectué une ultime tentative ce jour- là, avec un rendez- vous programmé à 14h30 à Pretoria, où la demande de visa est traitée.

« Nous ne céderons pas et continuerons à chercher des solutions jusqu'au dernier moment. Dans le but de réaliser cela, nous sollicitons votre aide car le temps nous presse », a déclaré Tsinjohasina Rabeharisoa, le capitaine des seniors. Initialement, Madagascar avait prévu d'envoyer 24 joueurs, toutes catégories confondues. Toutefois, des contraintes financières ont réduit cette ambition à seulement onze participants. Malgré ces obstacles, les joueurs restent déterminés. « Le billard n'est pas un simple loisir. Nous avons du talent et nous sommes prêts à nous battre pour défendre nos couleurs », a exprimé Stéphanie Diallo, la capitaine de l'équipe féminine.

Pour soutenir l'équipe, l'association More Than Basket- ball a récemment fait don d'uniformes, de polos et de serviettes personnalisées, hier à Mahamasina. Ce geste souligne l'importance du soutien communautaire dans la quête des athlètes malgaches pour atteindre l'excellence sur la scène mondiale. Alors que l'échéance approche, l'équipe malgache fait appel à la solidarité et à la compréhension pour surmonter ces obstacles et réaliser son rêve de compétition internationale.

Heriniaina Samson

Liste de la délégation partant de Madagascar pour Malte :

1- Dearest Eric Alfredo

2- Maminiaina Tata Faniry Loic

3- Rabeharisoa Tsinjohasina Radaniela

4- Razafiharinoro Herisetra Silverio

5- Andriamihaja Raharinavalona Daniela

6- Diallo Stéphanie Malalatiana

7- Randriatsilofoniaina Toky Harimanana

8- Ranaivo Anjara Mbolatiana Michela

9- Rakotobe Andriamparany Zo

10- Rabeharisoa Arotiana