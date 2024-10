Madagascar: Combat en cage - Les Malgaches, prêts à affronter les Réunionnais

Cinq combats internationaux en pancrace et grappling sont prévus demain au Gymnase couvert de Mahamasina. L'autre délégation de La Réunion est attendue aujourd'hui.

Les ingrédients sont réunis. Le Gymnase couvert Mahamasina est prêt à accueillir le premier combat international en cage dénommé « The Fight Cage », organisé par le club Guerreros. La deuxième vague de la délégation réunionnaise arrivera aujourd'hui. En effet, cinq combats internationaux sont finalement au programme demain à Mahamasina à partir de 14 heures, notamment en pancrace et grappling dans les catégories de 95 kg, 80 kg et 77 kg.

Les yeux des spectateurs seront rivés sur les combats de Totina Rinho Razafinjato et Diallo Franck Nicky Mamitiana face aux visiteurs. Le multidisciplinaire, également médaillé d'argent en lutte lors des Jeux des îles, disputera son premier combat international en pancrace dans la catégorie des -80kg. « J'ai beaucoup travaillé pour ce combat, surtout debout et au sol. Je suis conscient que mon adversaire est venu pour remporter la victoire, mais je suis également confiant en moi et je n'abandonne pas facilement en visant mon premier titre international en pancrace », a déclaré Rinho Razafinjato.

Pour Diallo Franck Nicky Mamitiana, engagé dans le grappling en -77kg, ce sera une occasion pour lui de faire briller son club en tant qu'organisateur. « On veut marquer notre première organisation par une victoire à ce grand défi. La préparation est intense, surtout qu'il y a eu un peu de pression en tant qu'organisateur. Le combat de demain promet un beau spectacle », a ajouté Nicky. Les combats internationaux en K1 n'auront pas lieu en raison du désistement des boxeurs réunionnais.

Pourtant, ce tournoi servira de test grandeur nature pour les participants en vue du championnat d'Afrique de kick-boxing, qui se déroulera du 9 au 12 décembre à Johannesburg. Les combats par équipe en jiu-jitsu ne seront pas en reste. Il s'agit d'une occasion pour déterminer le meilleur club de JJB à Madagascar. En effet, certains combattants prendront l'avion dès vendredi soir pour rejoindre le championnat du monde à Abu Dhabi.