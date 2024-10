Afrique: Assemblée Annuelle du FMI et de la Banque Mondiale - Côte d'Ivoire, modèle de résilience et de croissance économique

Le Conseil des ministres a pris connaissance, le 30 octobre 2024, du compte rendu de la participation de la Côte d'Ivoire aux Assemblées Annuelles du Groupe de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International (FMI), tenues du 21 au 26 octobre 2024.

Une délégation ivoirienne, conduite par la Ministre de l'Economie, du Plan et du Développement, a pris part à cette rencontre mondiale de haut niveau, en collaboration avec le Ministère des Finances et du Budget. Cette édition a mis en exergue des enjeux cruciaux pour la résilience économique et la transformation de l'Afrique.

Ces assises ont permis d'aborder la résilience de l'économie mondiale, les réformes stratégiques au sein des Institutions de Bretton Woods et, plus particulièrement, le positionnement de l'Afrique à travers la création d'une troisième chaise au Conseil d'Administration du FMI. Cette avancée marque un pas significatif vers une représentation accrue du continent au sein des grandes instances financières internationales.

Pour la Côte d'Ivoire, la participation à cet événement a été l'occasion de présenter les résultats de son programme économique et financier ainsi que de la Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD). En marge des sessions officielles, une table ronde a permis de mettre en avant les initiatives de financement pour l'action climatique en Côte d'Ivoire. Les performances économiques nationales ont été saluées par les responsables du FMI, du Groupe de la Banque Mondiale, ainsi que par les acteurs du secteur privé, qui ont tous souligné les avancées remarquables du pays en matière de croissance et de stabilité.

Un point marquant de cette mission a été la signature de deux accords de financement : le premier, d'un montant de 39,3 milliards de francs CFA, signé avec le fonds de l'OPEP, et le second, de 2,7 milliards de francs CFA, avec le Millénium Challenge Corporation (MCC). Ces financements viennent renforcer les efforts de développement et soutenir la dynamique économique du pays.

Cette participation témoigne de l'engagement de la Côte d'Ivoire à renforcer sa coopération internationale et à consolider sa position en tant qu'acteur incontournable pour le développement durable en Afrique.