Cote d'Ivoire: Abissa/Journée de la Femme - Kandia Camara met en lumière le rôle de la femme chez les N'zima

L'Abissa, célébration du nouvel an en pays N'zima, a débuté il y a quelques jours. La tradition et la question du genre ont été mises à l'honneur lors de la cérémonie du mercredi 30 octobre 2024.

Autorités préfectorales, femmes, hommes et enfants ont tous pris part à cette fête emblématique. Grand-Bassam, ville culturelle inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un lieu chargé d'histoire, notamment à travers l'évocation de la célèbre marche des femmes sur le Pont de la Victoire.

Le peuple N'zima Kôtôkô célèbre l'Abissa, une fête sacrée marquant le nouvel an et contribuant au développement culturel harmonieux des peuples de Côte d'Ivoire et du Ghana. Marie Irène Richmond Ahoua, porte-parole de la Reine Mère, a brillamment mis en valeur les traditions et le rôle particulier de la femme dans cette société : « Les femmes N'zima sont d'excellentes cuisinières. Elles sont déterminées à travailler ensemble pour renforcer la cohésion sociale et les liens familiaux. Merci aux femmes pour leur contribution significative au rayonnement du peuple N'zima. » Le thème de cette journée était : "Femmes, garantes du patrimoine culturel qu'est l'Abissa".

Le peuple N'zima a également exprimé son soutien au gouvernement pour entamer les démarches visant à inscrire l'Abissa au patrimoine culturel immatériel de l'humanité auprès de l'UNESCO.

%

Lors de cette cérémonie, Kandia Camara, présidente du Sénat, a été honorée en tant que femme N'zima et nommée « Akouba ». En guise de remerciement, elle a offert une contribution de 6 millions de FCFA. « L'Abissa se positionne aujourd'hui comme un modèle de préservation de nos coutumes au coeur de la modernité. À travers cette célébration magistralement orchestrée, le peuple N'zima donne à toute la Côte d'Ivoire et au monde entier une leçon de cohésion, d'harmonie et de vivre-ensemble. Ces valeurs sont chères au Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, qui place la cohésion sociale et l'harmonie entre Ivoiriens au sommet de ses priorités », a déclaré Kandia Camara.

Elle a également exprimé sa fierté et sa gratitude aux autorités politiques, administratives, coutumières, ainsi qu'au comité d'organisation, pour la réussite de ces festivités joyeuses et marquantes.