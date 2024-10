Madagascar: LFI 2025 - Un dispositif tourné vers les secteurs sociaux

Le délai constitutionnel de dépôt de la loi de finances initiale sera respecté. À quelques semaines de la clôture de la session parlementaire, le gouvernement a déjà bouclé le texte budgétaire qui a été adopté, avant-hier en conseil des ministres.

Un projet de loi de finances résolument tourné vers les secteurs sociaux, ayant des impacts directs sur la vie de la population, comme l'a déclaré le Président de la République Andry Rajoelina dans le compte-rendu du conseil des ministres.

Riz hybride

La première priorité de la LFI concerne la production rizicole. En effet, c'est à travers la LFI 2025if que l'exécutif entend visiblement lancer le projet de riz hybride, en partenariat avec les Chinois. Un projet qui pèsera de tout son poids sur l'échiquier socio-économique quand on sait qu'à terme, Madagascar pourra augmenter sa production rizicole de 2 tonnes à l'hectare sur une surface prévue de 300 000 hectares.

Une production additionnelle de 600 000 de tonnes en somme et qui permettra au pays de ne plus importer du riz. Mieux, l'ambition affichée du gouvernement est de donner à la Grande Ile le statut de grenier à riz de l'Océan indien. Des projets de production de semences et d'engrais sont prévus en complémentarité avec cette vaste campagne de riz hybride qui débutera d'ici peu à Betsipotika, Morondava sur une surface de 2 000 Ha.

Énergie

L'autre priorité à impact social du gouvernement concerne bien évidemment le secteur énergétique. Et ce, avec des projets concrets à court terme de production de 250 MW d'énergie renouvelable dans les chefs-lieux de provinces dont 100 MW à Antananarivo. Le conseil des ministres parle également de la production de 20 à 30 MW d'énergie verte à partir du traitement des déchets d'Andralanitra. La distribution de kits solaires pour les foyers les plus démunis sera également poursuivie. Sur le moyen terme, la construction des grandes centrales hydrauliques sera accélérée. Ces projets permettront de réduire les subventions à la Jirama et d'éviter ainsi de grever les finances publiques.